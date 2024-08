Alcaraz chega às semifinais de simples nas Olimpíadas, o mais novo desde Djokovic

PARIS — Carlos Alcaraz se tornou o homem mais jovem a chegar às semifinais de simples em Jogos Olímpicos de Verão desde Novak Djokovic em 2008, ao derrotar Tommy Paul, dos EUA, por 6-3 e 7-6 (7) nas Olimpíadas de Paris na quinta-feira.

Alcaraz, 21, da Espanha, é apenas alguns dias mais velho do que Djokovic era 16 anos atrás em Pequim.

Esta é apenas a mais recente de uma série de conquistas “mais jovens desde” ou “mais jovens de todos os tempos” para Alcaraz, que vem de títulos no Aberto da França — realizado em Roland Garros, o mesmo local usado para os Jogos de Paris em 2024 — em junho, e em Wimbledon, em julho.

Esses troféus elevaram sua contagem de troféus do Grand Slam para quatro. Como está, ele foi o homem mais jovem com um campeonato importante em quadras duras, de grama e de saibro. Em 2022, ele se tornou o primeiro adolescente a chegar ao primeiro lugar no ranking da ATP, chegando lá após vencer o US Open.

E assim por diante.

Carlos Alcaraz ainda não perdeu um set em jogos de simples nas Olimpíadas de Paris. Em jogos de duplas, ele e Rafael Nadal foram eliminados pelos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek na quarta-feira. AP Photo/Manu Fernandez

Nas semifinais de sexta-feira, Alcaraz enfrentará o tricampeão Casper Ruud da Noruega ou Felix Auger-Aliassime do Canadá. As quartas de final serão mais tarde na quinta-feira. As quartas de final na metade superior da chave masculina foram Djokovic, agora com 37 anos, da Sérvia, contra Stefanos Tsitsipas da Grécia, e o campeão dos Jogos de Tóquio Alexander Zverev da Alemanha contra Lorenzo Musetti da Itália.

Alcaraz e Paul, cuja melhor exibição em um major foi uma corrida semifinal no Aberto da Austrália de 2023, estão desenvolvendo um pouco de rivalidade. Alcaraz agora está 5-2 frente a frente, o que inclui derrotar Paul algumas semanas atrás nas quartas de final de Wimbledon.

Esta poderia ter se tornado muito mais complicada.

Paul quase levou a partida para o terceiro set.

Ele sacou para o segundo em 5-3 e chegou a dois pontos de pegá-lo algumas vezes, mas não conseguiu chegar mais perto, incluindo errar um voleio de um passe cruzado de Alcaraz, e então empurrar um backhand longo. Alcaraz finalmente quebrou com um vencedor de forehand em movimento depois que Paul acertou um forehand de aproximação incrível para um canto.

A multidão foi à loucura. Alcaraz apontou o dedo indicador direito para a orelha e então levantou o punho.

No tiebreak, Paul ganhou um set point em 7-6, e ele conjurou um drop half-volley que Alcaraz correu para, então deslizou, e guiou um backhand na linha que saiu da borda da estrutura da raquete de Paul e foi em direção às arquibancadas. Novamente, Alcaraz gesticulou enquanto os espectadores rugiam.

No segundo set point de Alcaraz, Paul fez um forehand para fora, e foi isso.