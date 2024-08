Alcaraz surpreende no US Open: O que deu errado e o que isso significa

NOVA YORK — Depois de um verão dominante que o viu ganhar os títulos de Roland Garros e Wimbledon — tornando-se apenas o sexto homem a ganhar ambos na mesma temporada — Carlos Alcaraz teve sua eliminação mais precoce no US Open com uma derrota por 6-1, 7-5 e 6-4 para o número 74 do mundo, Botic van de Zandschulp.

Jogando na segunda partida noturna no Estádio Arthur Ashe diante de uma multidão animada, o terceiro cabeça de chave Alcaraz era o grande favorito para vencer e Van de Zandschulp reconheceu que teria que jogar seu melhor tênis antes da partida para ter uma chance.

“Espero que ele não esteja 100%”, ele brincou com Brad Gilbert, da ESPN. “Sabe, preciso de uma ajudinha hoje à noite.”

Mas, embora não mostrasse sinais de nenhuma doença física, Alcaraz estava sem graça desde o início, e Van de Zandschulp aproveitou a oportunidade. Ele então conseguiu evitar as tentativas de retorno de Alcaraz, vencendo em duas horas e 19 minutos.

Quando tudo terminou, Van de Zandschulp esboçou um leve sorriso antes de apertar a mão de Alcaraz na rede.

“Estou um pouco sem palavras”, ele disse a Mary Joe Fernandez, da ESPN, na quadra, momentos depois. “Foi uma noite incrível aqui. Primeira sessão noturna para mim em Arthur Ashe. O público foi incrível, então, obrigado por isso. Sim, noite inacreditável.”

Alcaraz se tornou o primeiro jogador masculino classificado entre os três primeiros a perder antes do final da segunda rodada do US Open desde 2006.

Então, o que aconteceu e o que isso significa para o resto do torneio? Aqui estão algumas lições importantes da virada chocante de quinta-feira.

A agenda lotada e as mudanças de superfície podem ter afetado Alcaraz

Quatro vezes campeão de grandes torneios com apenas 21 anos, Alcaraz fez com que ganhar títulos importantes parecesse fácil. Mas — alerta de spoiler — não é nada disso.

Alcaraz havia perdido sua partida da primeira rodada em Cincinnati no início deste mês — seu único evento de preparação antes do torneio — e perdeu um set em sua partida da rodada de abertura contra o qualificador Li Tu na terça-feira. Tendo ido do saibro para a grama e depois de volta ao saibro para as Olimpíadas antes do início da temporada de quadra dura, Alcaraz disse que isso havia cobrado seu preço, e a rotina da intensa agenda de verão o havia pegado.

Carlos Alcaraz, campeão do US Open de 2022, perdeu para Botic van de Zandschulp na segunda rodada do US Open na quinta-feira. Foto AP/Frank Franklin II

“O calendário do tênis está tão apertado”, ele disse na quinta-feira, momentos depois da derrota. “Tenho jogado muitas partidas ultimamente, sabe, com Roland Garros, com Wimbledon, Jogos Olímpicos. … Provavelmente cheguei aqui com menos energia do que pensei que chegaria [with].”

Durante a partida de quinta-feira, Alcaraz pareceu confuso desde o início. Ele disse que havia previsto que Van de Zandschulp cometeria uma série de erros e havia planejado de acordo. No entanto, quando Van de Zandschulp não fez isso, ele disse que não sabia como se ajustar.

“Eu não sabia como administrar isso, como lidar com isso”, disse Alcaraz. “Eu não conseguia aumentar meu nível.”

Ele teve 27 erros não forçados durante a partida e teve uma dupla falta crucial durante um momento-chave no final do segundo set. Ele nunca havia voltado a vencer quando estava dois sets atrás, e também não conseguiu fazer isso na quinta-feira. Marcou a eliminação mais precoce de Alcaraz no Grand Slam desde Wimbledon em 2021.

Alcaraz prometeu aprender com a experiência e espera que isso o ajude a melhorar no futuro.

Van de Zandschulp estava pronto para o momento

Embora muitos nas redes sociais afirmem não saber quem é o holandês de 28 anos, ele não é estranho à segunda semana em Nova York. Em 2021 — o mesmo ano em que fez sua estreia major no Aberto da Austrália e com apenas cinco vitórias na ATP em seu nome — ele passou pela qualificação e chegou até as quartas de final. Ele surpreendeu o então cabeça de chave número 8 Casper Ruud na segunda rodada e o cabeça de chave número 11 Diego Schwartzman nas oitavas de final. Ele perdeu para o eventual campeão Daniil Medvedev nas quartas de final, mas foi o único jogador no torneio a tirar um set dele.

Então, tudo o que quero dizer é que ele já esteve aqui antes.

E ele canalizou essa experiência anterior na quinta-feira. Apesar de ter jogado apenas uma partida na quadra dura desde março antes do US Open, não ter vencido partidas consecutivas de nível de torneio em toda a temporada e com um histórico de 1-3 em majors no ano, Van de Zandschulp não se intimidou. Como ele disse mais tarde a Fernandez, ele acreditava que poderia vencer. Ele disse que tinha entrado na partida com um plano para ser agressivo e imediatamente parou o ritmo de Alcaraz, não permitindo que ele acertasse um único vencedor no primeiro set.

Botic van de Zandschulp acaba de eliminar Carlos Alcaraz do US Open! foto.twitter.com/QK3ZrkoPgx — US Open de Tênis (@usopen) 30 de agosto de 2024

Como esperado, Alcaraz elevou seu nível no segundo set — mas Van de Zandschulp também.

No geral, ele conquistou 28 dos 35 pontos líquidos, teve 22 vencedores e, de acordo com Alcaraz, simplesmente deu muito poucos pontos grátis.

“Ele jogou muito bem. Ele jogou um tênis muito bom”, disse Alcaraz.

Mais tarde, Van de Zandschulp confessou que estava nervoso, mas demonstrou poucos sinais disso externamente — raramente demonstrando emoções de qualquer tipo.

“Claro que eu estava um pouco nervoso, mas acho que se você quer derrotar um desses caras, você tem que estar incrivelmente calmo e manter a cabeça lá”, disse Van de Zandschulp. “Caso contrário, eles tiram vantagem fácil disso.”

Foi sua sétima vitória sobre um adversário do top 10 e a primeira em um torneio importante.

O título masculino está realmente em disputa

Mesmo antes da surpresa de quinta-feira à noite, o torneio já era considerado um dos torneios mais abertos para o esporte masculino na história recente.

Alcaraz era um leve favorito nas apostas para ganhar o troféu, com o atual campeão Novak Djokovic e o número 1 do mundo Jannik Sinner logo atrás dele nas probabilidades, mas havia perguntas para todos os três entrando no torneio. Antes de ganhar o ouro olímpico (sobre Alcaraz na final), Djokovic não tinha ganho um título o ano todo, e foi o pior começo de temporada para ele desde 2006. Sinner tem enfrentado um escrutínio pesado após o anúncio de dois testes de drogas reprovados em março.

Djokovic e Sinner continuam na disputa, mas nenhum deles pareceu impecável em suas duas respectivas lutas. Alcaraz teria potencialmente enfrentado Sinner na semifinal, e Djokovic está do outro lado do quadro.

Alcaraz e Van de Zandschulp apertam as mãos na rede após a partida. Robert Deutsch-USA TODAY Esportes

Então agora, em vez de Alcaraz, Van de Zandschulp enfrentará o cabeça de chave nº 25 Jack Draper no sábado com uma vaga na segunda semana em jogo. O vencedor dessa partida enfrentará David Goffin ou Tomas Machac, ambos não cabeças de chave. O cabeça de chave nº 10 Alex de Minaur é o jogador mais bem classificado restante nas quartas do sorteio.

Tommy Paul, o cabeça de chave nº 14, é o único americano restante naquele lado da chave, e ele poderia potencialmente jogar contra Sinner, que é o próximo em ação contra Christopher O’Connell no sábado, na quarta rodada. Se Paul conseguisse essa virada, uma viagem para sua primeira final importante poderia muito bem estar ao seu alcance. Medvedev também está na metade superior da chave e buscando sua quarta aparição final no Queens.

Djokovic enfrentará Alexei Popyrin, o cabeça de chave nº 28 e atual campeão do Canadian Open, na sexta-feira. Os americanos Frances Tiafoe, Ben Shelton, Taylor Fritz e Brandon Nakashima continuam no sorteio, assim como Ruud, Alexander Zverev e Andrey Rublev, como potenciais ameaças para Djokovic enquanto ele tenta chegar à final.