Aldegheri da Itália e o principal prospecto Dana serão titulares pelos Angels

O canhoto Sam Aldegheri se tornará o primeiro arremessador nascido e criado na Itália a jogar na Major League Baseball quando for titular pelo Los Angeles Angels contra o Seattle Mariners na sexta-feira à noite, disseram fontes à ESPN.

Os Angels também anunciaram que estão convocando o destro Caden Dana, de 20 anos, seu principal prospecto, para começar no domingo contra os Mariners.

As promoções agressivas continuam a tendência de Los Angeles de empurrar seus melhores jogadores jovens para as grandes ligas em cronogramas muito mais rápidos do que outros times da liga principal. O shortstop Zach Neto, a 13ª escolha no draft de 2022, estreou duas semanas na temporada de 2023. O destro Ben Joyce, o arremessador de alívio de 105 mph, estava nas grandes ligas um mês depois e garantiu o emprego de fechamento de Los Angeles recentemente. O primeira base Nolan Schanuel chegou às grandes ligas 40 dias depois que os Angels o levaram com a 11ª escolha na temporada passada.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Aldegheri, 22, foi contratado de Verona, Itália, pelo Philadelphia Phillies por US$ 210.000 em julho de 2019. Embora sua bola rápida esteja na casa dos 90, ele conseguiu uma temporada de destaque este ano ao eliminar 109 em 78 innings na Classe A e Double A com o Philadelphia. Os Phillies então negociaram Aldegheri e o arremessador destro George Klassen para Los Angeles pelo reliever Carlos Estevez no mês passado.

Após mais quatro partidas no Double A para os Angels, durante as quais ele eliminou 25 em 17,1 innings e postou um ERA de 5,19, Aldegheri foi convocado pelos Angels. Ele precisará ser adicionado à lista de 40 jogadores do time.

Enquanto outros arremessadores nascidos na Itália arremessaram nas grandes ligas, todos eles se mudaram para os Estados Unidos ainda jovens. O infielder Alex Liddi jogou pelos Mariners de 2011 a 2013, tornando-se o primeiro jogador nascido e criado na Itália a chegar às grandes ligas.

Dana, 20, foi uma escolha de 11ª rodada no draft de 2022 da Don Bosco Prep em Nova Jersey e assinou por cerca de US$ 1,5 milhão. Com uma estrutura robusta de 6 pés e 4 polegadas e uma bola rápida de 90 mph, ele conquistou rebatidas Double-A nesta temporada, registrando uma ERA de 2,52 em 23 partidas com 147 strikeouts, 39 walks e apenas 10 home runs permitidos em 135,2 innings.