Aleksandre Topuria, irmão do campeão Ilia Topuria, assina com o UFC

Aleksandre Topuria está se juntando ao seu irmão Ilia Topuria no UFC, confirmou o MMA Fighting após o talento peso-galo anunciar nas redes sociais.

O UFC ainda não definiu uma data nem um oponente para sua estreia no octógono.

Topuria, 28, é um ano mais velho que seu irmão campeão peso-pena do UFC. O Topuria mais velho conquistou todas as suas cinco vitórias profissionais por finalizações no primeiro round, estrangulando seus dois primeiros oponentes e, em seguida, derrotando seus três últimos por nocautes.

Topuria (5-1) perdeu por nocaute técnico na única vez em que suas lutas ultrapassaram o round de abertura no MMA, perdendo para Ivo Ivanov no circuito espanhol em 2015. Ele ficou seis anos afastado do MMA após essa derrota antes de retornar com uma vitória sobre Lucas Tenório em 2021.

Ilia Topuria está atualmente escalado para colocar o cinturão peso-pena do UFC em jogo no evento principal do UFC 308 em Abu Dhabi, enfrentando Max Holloway em 26 de outubro. Será sua primeira defesa de título desde um nocaute chocante sobre Alexander Volkanovski em fevereiro.

Mike Heck contribuiu para esta reportagem.