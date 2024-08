PARIS — Sonja Greinacher acertou uma cesta de dois pontos decisiva a 30 segundos do fim, quando a Alemanha derrotou a Espanha por 17 a 16 e conquistou a medalha de ouro no 3×3 feminino nas Olimpíadas de Paris na noite de segunda-feira.

Juana Camilion impulsionou uma corrida de 3-1 para colocar a Espanha em vantagem de 15-13 com dois minutos para jogar. Mas Elisa Mevius e Marie Reichert fizeram cestas consecutivas para empatar em 15 com cerca de 90 segundos para o fim.

Greinacher derrubou o chute de longa distância para colocar a Alemanha na frente por dois. Camilion fez uma cesta para a Espanha com 17 segundos restantes, e a Alemanha então virou, dando à Espanha uma chance de empatar no estouro do cronômetro. Mas o chute de Gracia Alonso foi curto, dando à Alemanha a vitória.

O membro do Hall da Fama da NBA, Dirk Nowitzki, estava presente para torcer por seu país natal, a Alemanha, e a Espanha foi apoiada pelo Rei Felipe e pelo membro do Hall da Fama Pau Gasol.

Nowitzki levantou os dois braços acima da cabeça e comemorou depois que Greinacher acertou seu grande golpe.

Camilion marcou seis pontos para a Espanha, e Alonso acrescentou cinco.

Hailey Van Lith marcou seis pontos e levou a atual campeã equipe dos EUA ao bronze com uma vitória de 16 a 13 sobre o Canadá.

Os EUA venceram cinco jogos seguidos após um início de 0-3. Chegaram às semifinais antes de perder para a Espanha por 18-16 na prorrogação na segunda-feira.

“Nós conversamos um pouco sobre isso como uma equipe: ir para casa com o bronze é melhor do que ir para casa sem nada, o que poderíamos ter feito depois do começo difícil que tivemos”, disse a jogadora dos EUA Rhyne Howard. “Nós poderíamos ter apenas nos deitado e nem mesmo competido até agora, mas nós ficamos juntos, mantivemos o curso e fizemos algo acontecer a partir de muito pouco.”

O Canadá liderava por um ponto faltando cerca de 90 segundos antes de Dearica Hamby fazer uma cesta e um lance livre para colocar os EUA em vantagem por 14 a 13.

Cierra Burdick acertou um de dois lances livres faltando 39 segundos para deixar o placar em 16 a 13 e garantir a vitória.

Embora os jogadores estivessem felizes por voltar para casa com uma medalha, eles ficaram um pouco decepcionados por não terem se repetido como campeões.

“Eu investi anos nisso com um objetivo em mente, então quando você não consegue alcançá-lo, seu coração se parte um pouco”, disse Burdick.

Na outra semifinal, Greinacher fez 11 pontos, e sua cesta faltando um segundo para o fim levou a Alemanha à vitória por 16 a 15 sobre o Canadá.

Michelle Plouffe marcou três pontos seguidos para colocar o Canadá em vantagem de 13-11 com cerca de três minutos restantes. Mas Greinacher fez os quatro pontos seguintes para colocar a Alemanha de volta ao topo.

Katherine Plouffe fez as duas cestas seguintes para empatar em 15 antes do gol de Greinacher no estouro do cronômetro dar a vitória à Alemanha.

Sandra Ygueravide ajudou a liderar a Espanha além dos EUA na semifinal. Ela fez uma cesta na prorrogação, onde o primeiro time a marcar dois pontos vence, antes de Howard perder uma cesta de 2 pontos para os EUA

Hamby foi então punido com uma falta por empurrão em Ygueravide que configurou o lance livre vencedor.

Faltando 13 segundos para o fim do tempo regulamentar, um chute de Howard colocou os EUA na frente por um ponto, mas a cesta de Ygueravide faltando cinco segundos forçou a prorrogação.