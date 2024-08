Alemanha supera França; Grécia viva para a fase eliminatória olímpica

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Victor Wembanyama estava à espreita. Franz Wagner continuou mesmo assim.

Ele avançou para o meio da quadra e então passou por baixo do braço do fenômeno de 2,23 metros para uma enterrada enfática com a mão esquerda.

Pode ter sido o maior destaque da vitória da Alemanha por 85-71 sobre a França no basquete masculino olímpico na sexta-feira. Mas perguntado se isso ou uma enterrada posterior sobre Isaia Cordinier era seu favorito, Wagner fez uma pausa.

“O segundo”, disse Wagner. “Não sei quem estava lá, honestamente, mas seja lá o que for o segundo.”

Não é Wembanyama?

“Eu nem me lembro do primeiro, na verdade”, ele disse.

Wagner e Dennis Schroder marcaram 26 pontos cada para ajudar a Alemanha a vencer o confronto entre dois dos principais candidatos à medalha de ouro quando o torneio for transferido para Paris, nas quartas de final.

Dennis Schroder tem uma média de 19,7 pontos por jogo, com aproveitamento de 40,9% nos arremessos de três pontos nas Olimpíadas de Paris até agora. John David Mercer-USA TODAY Esportes

Daniel Theis somou sete pontos e oito rebotes para ajudar a Alemanha a terminar invicta no topo do Grupo B. Foi a primeira derrota da França na fase de grupos.

“Acho que estamos prontos para o momento e aproveitando o momento”, disse Wagner.

Wembanyama teve 14 pontos e 12 rebotes para o país anfitrião, que estava perdendo por 21 no intervalo e teve dificuldades para lidar com Wagner por dentro, assim como com os arremessos de fora de Schroder.

A Alemanha superou a França por 24 a 9 no segundo quarto. A França teve oito turnovers nos primeiros 20 minutos.

A França finalmente ganhou força com Wembanyama começando o quarto tempo, reduzindo o déficit para 12. Quando Wembanyama voltou ao jogo faltando 4:30 para o fim do jogo, a vantagem da Alemanha havia aumentado novamente para 19.

Em outra ação, Giannis Antetokounmpo teve 20 pontos e sete rebotes enquanto a Grécia manteve vivas suas esperanças de avançar para a fase eliminatória da semana que vem. A Grécia derrotou a Austrália por 77-71.

Thomas Walkup acrescentou 18 pontos para a Grécia. Jock Landale liderou a Austrália com 17 pontos.

“Não queríamos sair deste torneio sem vencer”, disse Antetokounmpo. “Sentimos que tínhamos um time muito bom para não vencer. E competimos. Lutamos por todos os três jogos. E acho que este foi um jogo pelo qual tivemos que lutar até o fim.”

Os dois melhores times de cada um dos três grupos se classificam automaticamente para as quartas de final. As duas últimas vagas na próxima rodada vão para os melhores times em terceiro lugar na fase de grupos.

A Grécia entrou no dia com 0-2 no Grupo A, precisando vencer os Boomers por 10 ou mais pontos e precisando que o Canadá derrotasse a Espanha para preservar a possibilidade de avanço da equipe grega para a fase eliminatória da próxima semana em Paris.

A vitória de seis pontos da Grécia e a vitória do Canadá sobre a Espanha deram à Grécia um terceiro lugar no grupo, embora o avanço não seja garantido. Canadá e Austrália estão avançando do Grupo A, junto com França, Alemanha e Brasil no Grupo B e os Estados Unidos no Grupo C. As duas últimas vagas serão determinadas pelo que acontecer no sábado na partida do Grupo C entre Sérvia e Sudão do Sul.

Em outra ação do Grupo A, Shai Gilgeous-Alexander marcou 20 pontos e acertou dois lances livres nos segundos finais para ajudar o Canadá a vencer a Espanha por 88 a 85.

Andrew Nembhard acrescentou 18 pontos. O Canadá agora espera para ver qual time enfrentará na fase eliminatória na semana que vem.

Dario Brizuela teve 17 pontos para a Espanha, que foi eliminada em virtude da vitória da Grécia sobre a Austrália. É uma saída precoce para a Espanha 1-2, que ganhou uma medalha olímpica pela última vez com um bronze nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016.

No outro jogo do Grupo B, Bruno Caboclo fez 33 pontos e 17 rebotes, levando o Brasil à vitória por 102 a 84 sobre o Japão. E ao terminar com um diferencial de pontos melhor que a Grécia, o Brasil tem a garantia de ir às quartas de final como um dos dois melhores terceiros colocados.

Vitor Benite somou 19 pontos para o Brasil, que terminou em terceiro no seu grupo, atrás de França e Alemanha.

Problemas com faltas limitaram Caboclo nas derrotas do Brasil para a França e a Alemanha. Ele não marcou gols contra a França e teve apenas seis pontos em 12 minutos de ação contra a Alemanha antes de ser eliminado por falta. Ele ficou na quadra dessa vez e fez sua presença ser sentida.

“Este é o maior palco do basquete”, disse Caboclo, de 28 anos, que jogou sete temporadas da NBA por Toronto, Sacramento, Memphis e Houston de 2014 a 2021. “O time internacional, eu acho, é maior que a NBA. As Olimpíadas são as maiores do mundo. Todo atleta quer estar aqui pelo menos uma vez. Conseguimos isso. Espero que possamos ir para as quartas de final.”

Caboclo não sabia naquela época que o Brasil estava de fato caminhando.

O Japão jogou sem o artilheiro Rui Hachimura. A federação de basquete do Japão disse antes do jogo que Hachimura havia deixado a França após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda durante a derrota na prorrogação para o time anfitrião.

Caboclo marcou 15 dos primeiros 31 pontos do Brasil, ajudando-o a construir uma vantagem de 16 pontos no terceiro quarto. O Japão reagiu e voltou a ficar em 77-73 entrando no quarto, mas o Brasil fechou o jogo em uma sequência de 22-4 para manter o Japão sem vitórias nas Olimpíadas.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.