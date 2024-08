Alex Pereira e Raquel Pennington defenderão títulos no UFC 307

Duas lutas de título serão a atração principal do UFC 307 em 5 de outubro, anunciou o CEO do UFC, Dana White, na sexta-feira.

O campeão meio-pesado Alex Pereira buscará sua terceira defesa neste ano quando enfrentar Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307, dentro do Delta Center, em Salt Lake City.

Uma luta pelo título peso galo feminino entre a campeã Raquel Pennington e Julianna Peña será a atração principal.

Pereira (11-2), do Brasil, está tendo um ano monstruoso. Ele já nocauteou dois ex-campeões este ano, no UFC 300 e no UFC 303, e provocou uma potencial mudança para o peso pesado no futuro.

Ele enfrentará outro kickboxer, Rountree (19-5), que não lutou em 2024, mas vem de uma vitória por nocaute devastadora sobre Anthony Smith em dezembro.

Pennington (16-8) tentará estender sua sequência de seis vitórias contra Peña (10-5), uma ex-campeã que não luta desde que perdeu o título em uma revanche imediata contra Amanda Nunes em julho de 2022. Peña conquistou o cinturão em uma surpreendente reviravolta sobre Nunes em 2021, mas sofreu uma derrota desequilibrada na tão aguardada revanche.

O card também conta com a ex-campeã peso leve da PFL Kayla Harrison em uma luta contra Ketlen Vieira. Harrison quase certamente enfrentará a vencedora do co-evento principal em uma futura disputa de título se ela passar por Vieira.