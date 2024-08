Alex Pereira emite advertência para Dricus du Plessis após UFC 305

Alex Pereira retornará ao peso médio para reconquistar o cinturão que já foi seu?

O campeão meio-pesado do UFC, que sugeriu uma possível mudança para o peso pesado em busca de um terceiro título, foi rápido em postar sua reação após assistir Dricus du Plessis defender com sucesso o título dos médios no UFC 305 ao finalizar o rival de longa data de Pereira, Israel Adesanya, no quarto round na noite de sábado em Perth, Austrália.

“Descendo para 185 mais uma vez”, escreveu Pereira.

“Poatan” ganhou o cinturão dos médios do UFC em 2022 com um nocaute no quinto round de Adesanya, mas o perdeu em uma revanche imediata cinco meses depois. A estrela brasileira então subiu para 205 libras, derrotou Jan Blachowicz e conquistou o título vago com um nocaute sobre Jiri Prochazka. Pereira já o defendeu duas vezes com nocautes de Jamahal Hill e Prochazka novamente.

Pereira está atualmente escalado para fazer a terceira defesa de seu cinturão dos meio-pesados ​​no UFC 307, que acontece em 5 de outubro em Salt Lake City.