Alex Pereira não esperava Khalil Rountree Jr. em seguida, mas Magomed ‘Ankalaev não queria lutar comigo’

Alex Pereira defenderá seu título meio-pesado do UFC contra Khalil Rountree Jr. no UFC 307, em 5 de outubro, em Salt Lake City, e admite que ficou tão surpreso quanto qualquer um com a reserva.

Pereira disse na manhã de sábado em seu canal do YouTube que pediu ao UFC para marcá-lo contra Ankalaev após defender seu cinturão contra Jiri Prochazka no UFC 300, mas a organização finalmente anunciou Ankalaev x Aleksandar Rakic ​​para o UFC 308, agendado para 26 de outubro em Abu Dhabi. O UFC anunciou Pereira x Rountree dias depois.

“Eu sempre quis lutar contra o Ankalaev e deixei claro, mas o Ankalaev não quis lutar comigo”, disse Pereira. “Não sei o motivo, se foi o local, se ele não quis lutar. Ele não é o campeão, ele não pode escolher nada. É a oportunidade que aparece e ele não queria. Ele tem o raciocínio dele, eu não sei qual é. Mas eu vim aqui para dizer que não tenho medo de ninguém. Todo mundo conhece minha história e tudo o que eu fiz, não só no MMA, mas no kickboxing também. É óbvio que eu quero lutar com esse cara.

“Acho que ele dificultou as coisas, mas eventualmente nos encontraremos.”

Pereira é um kickboxer condecorado e vê as narrativas sendo fiadas de que Ankalaev seria um teste muito mais difícil do que Rountree, dadas suas habilidades de wrestling. No entanto, Pereira se sente mais do que pronto para a tarefa após treinar ao lado de Glover Teixeira e sua equipe em Danbury.

“Meu desejo de lutar contra [Ankalaev] e mostrar o que eu posso fazer, eu já disse aqui”, disse Pereira. “Eu não sei se vou ganhar, eu não sei se vou perder. Eu falo isso em todas as minhas lutas. Para quem me assiste, eu sou um cara realista. Você pode ganhar, você pode perder. Mas eu estou aqui com a convicção de que vou ganhar essa luta, e é isso. É assim que eu penso, e as coisas têm dado certo. Eu acho que ele deveria tomar cuidado com o Rakic. Ele está falando muito de mim, que ele vai me nocautear e tudo mais, mas eu acho que ele deveria tomar cuidado com essa luta. É uma luta muito perigosa para ele. Mantenha o foco nessa luta, porque ele está pegando um adversário duro.”

Pereira, que ascendeu como estrela no UFC em pouco tempo ao ganhar cinturões em duas categorias de peso diferentes, admite que “também ficou um pouco surpreso quando ofereceram” Rountree como seu próximo desafiante e “honestamente pensou que seria Ankalaev”, mas isso não importa agora.

“Muitas pessoas dizem que ele está ranqueado como o número 8, não sei, mas estão dizendo que bagunçou o ranking do UFC”, disse Pereira, “mas acho que ele está mostrando trabalho e vai ser uma boa luta para nós dois, já que somos strikers, mas também para quem está assistindo. Pensei que fosse Ankalaev, mas acho que a organização vê que ele não entrega boas lutas.

“Eles estão fazendo tudo isso por vocês, para agradar vocês. Da mesma forma que eu não estava ranqueado e as coisas aconteceram muito rápido, vejam o que vocês ganham sempre que eu luto. Então eu acho que eles estão pensando a mesma coisa para Khalil, dando a ele essa oportunidade independentemente do ranqueamento. Eu acho que será uma boa luta.”