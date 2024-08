Alex Pereira suspeita que Israel Adesanya lutou ferido contra Dricus du Plessis; Adesanya responde

Alex Pereira e Israel Adesanya ficarão para sempre ligados um ao outro após quatro batalhas em dois esportes diferentes, e “Poatan” usou seu canal no YouTube para opinar sobre a tentativa frustrada de Adesanya de recuperar o título dos médios do UFC.

Pereira disse estar “muito confiante” na vitória de Adesanya e se pergunta se o lutador nigeriano sofreu uma lesão que o impediu de usar o que “Poatan” viu como uma grande arma contra alguém como Du Plessis no UFC 305.

“Claro, eu não sei como Adesanya estava”, disse Pereira. “Quando estamos lá, não falamos sobre lesões, não falamos sobre problemas. Estamos lá e queremos lutar, queremos vencer. Sem desculpas. Talvez Adesanya tenha se machucado, eu não sei. Você podia ver que ele chutava muito pouco. Coisas que eu digo, aquele chute interno de Adesanya é muito bom. Nem todo mundo consegue fazer isso, mas ele consegue fazer muito bem.

“Eu sabia que era uma boa arma, e ele não continuou dando aquele chute interno. Até Dricus disse que isso o incomodava, e também me incomodava. Eu já disse isso antes para as pessoas que me perguntaram. Ele não continuou fazendo isso. Quando ele está apenas trocando golpes, acho que é mais fácil para o oponente se proteger, ou sair. Era mais boxe ali. Então foi mais fácil para ele.”

Adesanya reagiu aos comentários de Pereira nas redes sociais.

É estranho como esse cara me conhece… é como se tivéssemos passado horas estudando os movimentos um do outro e brigado várias vezes ou algo assim. É isso mesmo. https://t.co/Up7U8DyT2Q -Israel Adesanya (@stylebender) 25 de agosto de 2024

Eu apenas disse “ele conhece meu estilo”.

Vá tocar um pouco de grama, por favor… -Israel Adesanya (@stylebender) 26 de agosto de 2024

“A vida continua, eu estarei aqui torcendo por ele como sempre digo”, Pereira continuou. “Isso é honesto. Eu o respeito muito, gosto do estilo de luta dele. A história dele é maravilhosa. Eu o espelho muito, ele é um cara que sabe o que está fazendo, mas essa última luta simplesmente não foi para ele. Espero que ele se recupere, fortaleça a mente e volte mais forte.”

Pereira também opinou sobre o potencial retorno ao peso médio para enfrentar Du Plessis. O brasileiro, que ganhou o título de 185 libras antes de subir para o peso meio-pesado após perder para Adesanya, postou sobre isso após o evento principal do UFC 305, e Du Plessis disse na coletiva de imprensa pós-luta que ele deveria permanecer em 205 libras para evitar o corte de peso, e se ofereceu para enfrentá-lo lá no futuro.

“Na luta, tudo pode acontecer, você perde ou ganha, acho que é uma boa luta para mim”, disse Pereira. “Eu e Dricus. Vejo o estilo de luta, eu faria uma luta completamente diferente do que Israel fez. Claro que é o que eu imagino, mas tudo isso pode mudar. Tenho certeza de que Israel imaginou outra coisa, e foi diferente. Mas eu treinaria, focaria em uma luta como essa para fazer o meu melhor e sair com uma vitória.

“Depois que eu fiz isso, Dricus falou sobre meu peso. Primeiro, quando eu dei a ‘desculpa’ de que o peso me atrapalhava, ninguém concordou. Ninguém disse nada. Se eu usasse isso como desculpa, ninguém queria dizer, ‘é isso mesmo, o peso era um problema para Alex’. Não, todo mundo ficou quieto. Mas depois que eu falei sobre cair mais uma vez, a primeira coisa que Dricus disse foi que foi um problema quando eu lutei com Adesanya, quando eu fui nocauteado. Eu fiz isso a minha vida inteira. Para quem não sabe, eu caí oito vezes, para 81kg, e sempre lutei com 85kg. Eu machuquei meu corpo, ficando mais velho fazendo a mesma coisa, cortando muito [of weight]e ver isso não foi bom para mim. Esse último foi um aviso para mim, que eu tinha que subir e foi o que eu fiz.

“Mas se vocês se lembram, quando eu subi de peso, eu disse que poderia fazer isso de novo, descer para o peso médio, mas eu precisava de um tempo para me recuperar. Acho que consegui me recuperar, tenho quatro lutas nessa nova categoria de peso, onde tirei um tempo para descansar. Acho que se eu descer mais uma vez, vou me sair bem. Sem desculpas. Eu quero vencer. Eu poderia perder, ok, bom, eu tenho isso em mente, porque eu vou mais forte. … Parece que ele está um pouco assustado. Se fosse alguém que realmente quisesse lutar comigo, ele teria dito, ‘venha, estou esperando por você’. Mas não, ele tentou me assustar para que eu não fizesse isso, mas ele é quem está assustado.”