Alex Pereira x Khalil Rountree Jr, Raquel Pennington x Julianna Pena são as manchetes do UFC 307

O UFC 307 ficou muito maior.

O campeão meio-pesado Alex Pereira retorna para defender seu título contra Khalil Rountree Jr. no evento principal do próximo card que acontecerá no Delta Center em Salt Lake City em 5 de outubro. O co-evento principal coloca a campeã peso-galo do UFC Raquel Pennington contra Julianna Pena, com várias outras lutas também confirmadas para o pay-per-view de outubro.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou os confrontos na sexta-feira.

Pereira compete pela terceira vez em 2024 após derrotar os ex-campeões do UFC Jamahal Hill e Jiri Prochazka em lutas consecutivas no início deste ano. No geral, Pereira conquistou quatro vitórias consecutivas desde que mudou para o meio-pesado, incluindo duas defesas de título como campeão.

Quanto a Rountree, ele venceu suas últimas cinco lutas consecutivas, incluindo quatro por nocaute, e sua última luta foi uma vitória sobre o desafiante ao título do UFC Anthony Smith em dezembro de 2023. Rountree está fora de ação em 2024, em grande parte devido a uma suspensão que enfrentou após revelar que ingeriu acidentalmente uma substância proibida por meio de um dos suplementos que estava tomando em preparação para uma luta programada contra Hill no UFC 303.

Tecnicamente, Rountree continua suspenso pela Comissão Atlética de Nevada depois que o órgão regulador estendeu sua suspensão temporária em uma audiência em julho, após ele ter testado positivo para 5a-androstanediol, 5b-androstanediol e androsterona, que são todos metabólitos de DHEA — um esteroide anabolizante proibido em todos os momentos para atletas.

Com Rountree programado para lutar em outubro, é provável que ele já tenha chegado a um acordo de adjudicação com a comissão que provavelmente será anunciado na audiência de 29 de agosto em Nevada. Embora seja possível que a comissão possa votar para rejeitar a resolução, Rountree e o UFC devem acreditar que ele será liberado a tempo de competir em outubro.

No co-evento principal, Pennington defende seu título pela primeira vez contra Pena, que não luta desde julho de 2022, quando perdeu uma decisão unilateral para Amanda Nunes. No geral, Pena tem um recorde de 2-2 em suas últimas quatro lutas, enquanto Pennington conquistou seis vitórias consecutivas, incluindo sua vitória na luta pelo título sobre Mayra Bueno Silva em janeiro.

Outras lutas anunciadas para o card incluem Stephen “Wonderboy” Thompson enfrentando Joaquin Buckley no peso meio-médio e Kevin Holland enfrentando Roman Dolidze depois que Chris Curtis foi forçado a sair do card devido a uma lesão.

White também confirmou vários confrontos anunciados anteriormente, incluindo Kayla Harrison x Ketlen Vieira, Movsar Evloev x Aljamain Sterling e Jose Aldo retornando contra Mario Bautista.