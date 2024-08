Alexi Lalas critica lendas da seleção feminina dos EUA: “Morgan e Rapinoe eram obstáculos”

EA jornada da seleção feminina dos EUA desde a decepção com o Copa do Mundo de 2023 para seu ressurgimento atual tem sido nada menos que notável. Depois de ser eliminado nas oitavas de final, o time enfrentou muitas críticas, mas desde então se recuperou em grande estilo.

Sob a orientação de Emma Hayes, o USWNT está agora mostrando o tipo de futebol que muitos esperavam deles no ano passado. O ataque atual do time, liderado por jogadores como Trinity Rodman, Mallory Swanson, Sophia Smith e Lynn Williamstem sido o assunto da cidade.

Como ex-estrela da seleção masculina dos EUA Alexi Lalas colocá-lo, “Esta é quase em muitos aspectos a equipe que as pessoas queriam que Vlatco tivesse no verão da Copa do Mundo de 2023. É isso.” Lalas acredita que a escalação atual da equipe é a mesma que deveria ter sido formada há um ano, sugerindo que veteranas como Alex Morgan e Megan Rapinoe eram “obstáculos” na Copa do Mundo de 2023.

Lalas acrescentou: “E uma coisa é dizer que essa é a progressão natural, você sabe para onde estava indo de qualquer maneira. Mas não! Havia muitas pessoas que disseram naquela época ‘Não, seja Alex Morgan ou seja Megan Rapinoe, não é a mistura certa dentro e fora do campo, e isso deveria ter sido feito há um ano.“”

Lalas comenta sobre a mudança da seleção feminina dos EUA sob o comando de Hayes

Enquanto Morgan e Rapinoe já consolidaram seu legado com a seleção feminina dos EUA, ganhando duas Copas do Mundo e uma medalha de ouro olímpica juntosparece que o tempo deles chegou ao fim. Ambos os jogadores não conseguiram encontrar o fundo da rede durante a Copa do Mundo de 2023, e até perderam pênaltis cruciais, levando à eliminação precoce do time.

No entanto, o atual time da USWNT sob Emma Hayes está se mostrando uma delícia de assistir. Lalas acredita que Hayes merece crédito pelo ressurgimento do time, afirmando: “Lalas acha que Emma Hayes recebe crédito.“

A transformação da USWNT da decepção de 2023 para sua forma atual é uma prova da resiliência do time e da capacidade da nova geração de jogadoras de se destacar e brilhar. Enquanto o mundo observa a jornada da USWNT, fica claro que o futuro do time está em boas mãos.