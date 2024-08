Alguém toma medidas para garantir os direitos à tendência “muito recatada, muito consciente”

Uma nova tendência do TikTok poderá em breve se tornar a fonte de dinheiro em potencial de alguém… e de uma forma muito recatada e cuidadosa.

Para qualquer um que esteve na Internet recentemente, especialmente no TikTok, tem sido quase impossível não ser bombardeado com postagens de tendência “Muito Recatado, Muito Consciente”… e agora alguém está fazendo um movimento para garantir os direitos da frase de efeito.

De acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ, alguém chamado Jefferson Bates no estado de Washington apresentou documentos para registrar a marca “Very Demure .. Very Mindful ..”