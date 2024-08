Alicia Silverstone não corre risco de morrer por causa de frutas tóxicas, dizem especialistas

Mas as cerejas tóxicas de Jerusalém que a estrela de “Clueless” foi vista mastigando em um vídeo viral do TikTok depois de colhê-las de um pátio de Londres… não devem ser mexidas.

Embora não haja evidências na literatura médica de que alguém já tenha morrido por ingerir essas frutas decorativas com aparência de tomate cereja… elas podem deixar adultos saudáveis ​​se contorcendo de dores de estômago.

Um estudo de caso de uma revista médica de 2000 fala de uma menina italiana de 4 anos que sofreu sintomas graves – incluindo alucinações e problemas cardíacos – depois de devorar uma cereja de Jerusalém, com sementes tóxicas e tudo. Ela se recuperou totalmente depois de receber um antídoto.

O ex-aluno de “Blast from The Past” então mordiscou outro… e disse que tinha gosto de pimenta. O teste de sabor de Silverstone levou seus fãs ao colapso, com muitos se perguntando se ela ainda estava viva.