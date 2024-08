Alisson revela que rejeitou interesse saudita: ‘Feliz no Liverpool’

O goleiro do Liverpool, Alisson Becker, revelou que rejeitou o interesse da rica Saudi Pro League neste verão, dizendo que não era o momento certo para uma mudança enquanto ele ainda estivesse “muito feliz” no clube da Premier League.

O brasileiro, que chegou ao Liverpool em 2018, viu os ex-companheiros de equipe Fabinho, Roberto Firmino e Jordan Henderson deixarem Anfield no verão passado para aceitar ofertas lucrativas da Arábia Saudita.

Mas, embora admita que o potencial dinheiro oferecido seja tentador, o jogador de 31 anos enfatizou que não está pronto para deixar um clube onde conquistou títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.

“Quero honrar meu contrato e terminar meu contrato aqui ou fazer um novo. Estou muito feliz aqui. Minha família está feliz”, Alisson, cujo contrato vai até 2026 com opção por mais um ano, disse a veículos de mídia britânicos em uma entrevista publicada no sábado.

“Eu nunca cheguei ao ponto de falar sobre salários e coisas assim. Era só interesse, mas quando você ouve sobre os números que os outros jogadores estão recebendo, você fica um pouco atraído. Isso é normal.

“No final do dia, você joga futebol por amor, é a coisa que você gosta de fazer, mas é a nossa profissão e queremos usar os anos que temos para aproveitar ao máximo. Acho que estou aberto a isso pessoalmente, mas não agora. Agora não é o momento.

“Enquanto eu ainda tiver meu contrato aqui, estarei focado aqui. Se for do interesse do clube negociar [to sell] eu, então será uma conversa diferente.

“Quando o interesse da Arábia Saudita surgiu, não pude fechar a porta para um grande negócio [without thinking]. Mas minha decisão sempre foi ficar e focar nas coisas que podemos alcançar, esse novo começo e esse novo começo, e estou realmente animado com isso. Estamos começando do zero com nova energia e ansiosos pelo que esta temporada nos trará.”

Alisson disse que está feliz em permanecer no Liverpool pelos próximos anos. Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Depois de passar toda a sua carreira no Liverpool trabalhando sob Jurgen Klopp, Alisson disse que ficou impressionado com o novo técnico Arne Slot desde que o técnico holandês assumiu o comando neste verão. Alisson manteve a defesa inviolável enquanto o Liverpool venceu seu jogo de abertura da Premier League da temporada, 2 a 0 fora de casa contra o recém-promovido Ipswich Town no último fim de semana.

O ex-goleiro da Roma pode em breve ter a concorrência renovada, com a ESPN relatando na terça-feira que o Liverpool estava se aproximando de um acordo na faixa de € 40 milhões (US$ 44 milhões) com o Valencia pelo goleiro Giorgi Mamardashvili.

A mudança é vista como planejamento para um futuro quando Alisson ou o número 1 da República da Irlanda, Caoimhín Kelleher, deixarem o clube. E Alisson disse que foi informado sobre a potencial mudança com antecedência e entende completamente a lógica.

“Acho que foi uma boa ideia”, disse ele. “Eu sabia disso [Mamardashvili] antes de sair nas redes sociais e essa é uma boa mensagem para mim porque o clube se importa com o que eu penso. Eles estão fazendo a coisa certa, mas, do meu lado, enquanto eu tiver meu contrato aqui e enquanto eu estiver feliz aqui, o clube está feliz comigo, minha família está feliz aqui, [so] Eu ficarei.”

O Liverpool enfrentará o Brentford em Anfield no domingo.