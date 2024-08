Aljamain Sterling diz que foi “f*dido” UFC deixou Muhammad Mokaev ir

Aljamain Sterling não concorda com a decisão do UFC de deixar Muhammad Mokaev ir.

Em julho, Mokaev conquistou sua sétima vitória consecutiva no UFC, vencendo Manel Kape por decisão unânime no UFC 304. A luta foi a luta final do contrato de Mokaev com o UFC e, após isso, o CEO do UFC, Dana White, revelou que a promoção não recontratará o lutador invicto de 24 anos. Embora Mokaev tenha tido uma série de incidentes infelizes com Kape antes da luta, incluindo um soco em Kape no hotel do lutador na semana da luta, a decisão de White ainda foi inesperada — e Sterling, por exemplo, não concorda com ela.

“Se você me perguntar, acho que é uma merda”, disse Sterling A hora do MMA. “Não acho que houvesse qualquer razão real para cortá-lo. Você pode dizer que o piggybacking da luta no PI, mas isso requer dois para dançar o tango.

“Eu sei que Mokaev foi o primeiro a falar merda. Manel disse a ele: ‘Quando me vir, mantenha a mesma energia.’ Ele o viu, tentou se desculpar, mas Manel disse a ele para manter a mesma energia, eles brigaram ou o que quer que tenha acontecido, a briga. Avançando, eles brigaram de novo… e então vimos o que aconteceu no hotel, o que é meio estranho colocar seu braço em volta de alguém para tirar uma foto e então dar um soco nele. Acho que isso é um pouco baixo demais para mim. Acho que essa foi muito, muito suja.

“Então eles lutaram do jeito que lutaram, o que foi lamentável porque toda a coisa do dedão do pé com Manel naquela luta. Então você tem um cara que está invicto, é cortado, é estranho.”

Embora Mokaev não tenha sido realmente cortado, apenas não tenha sido recontratado, sua saída rapidamente se tornou motivo de especulação. Com um histórico de 7-0 no UFC, Mokaev provou inequivocamente ser um dos melhores pesos-mosca do mundo, mas em sua coletiva de imprensa pós-luta, “The Punisher” revelou que os oficiais do UFC o alertaram sobre seu estilo pesado de luta livre, dizendo que ele precisava ser mais emocionante. E embora Mokaev tenha acertado apenas 30 golpes significativos nesta luta, Sterling acredita que ele está sendo ignorado aqui.

“Você ouve que supostamente disseram a ele que se você não quer ser cortado, não continue tentando derrubar”, disse Sterling. “Eu não acho que ele realmente continuou tentando derrubar na luta contra Manel. Eu achei que ele fez uma luta muito boa. Eu achei que ambos fizeram uma luta muito boa. Fora a animosidade, eu achei que foi uma luta muito boa. Se você visse a animosidade e pensasse que seria uma luta louca, esses caras iriam apenas derrubar, ficando no meio no estilo Max Holloway, mas isso não aconteceu. Foi muito técnico. Eu ainda achei que foi uma boa luta.

“Você sempre quer ser emocionante. Acho que as pessoas meio que confundem isso pensando que os caras vêm querendo ter uma luta chata. Todos nós queremos ter uma luta emocionante. Às vezes você tem que lutar certos estilos de forma diferente do que você faria com um estilo diferente.”

O CEO do UFC, Dana White, rejeitou expressamente a ideia de que alguém da empresa dissesse a Mokaev como ele deveria lutar, insistindo que os problemas da promoção com o candidato decorriam de “várias razões”, dizendo que “os casamenteiros não são grandes fãs dele”. Quaisquer que sejam essas razões, para Sterling, este é apenas mais um exemplo da linha tênue que você tem que percorrer como lutador de MMA, entre agradar a promoção e fazer o que é melhor para si mesmo.

“Você tem que fazer o que é melhor para você”, disse Sterling. “Mokaev é [24] anos de idade. É uma pena que ele tenha sido cortado por isso. Não acho que isso fosse necessário. Ele mais do que merecia outra chance e acho que se ele for para o circuito regional e vencer uma luta, ou se eles simplesmente o trouxerem de volta imediatamente, fica estranho.

“Porque tem outro clipe de Nate Maness, que tinha 5-2, subiu para lutar com Umar mesmo sendo um lutador de 25 libras, ganhou três bônus, e pelo que ele estava dizendo, disseram que ele não é um cara empolgante. Ele tem três bônus! Ele tem mais bônus do que eu e eu tenho 16-4 no UFC. É meio louco.

“É um lugar muito interessante para se estar. Acho que você tem que tentar jogar um pouco porque é entretenimento para os fãs, mas você também quer ganhar, e às vezes não é fácil encontrar o lado bom de fazer as duas coisas; um pouco de entretenimento, mas também você se certifica de garantir a bolsa e receber os dois cheques. Acho que é disso que a maioria das pessoas tem medo, elas não querem ir para casa com um cheque. Elas querem os dois cheques.”