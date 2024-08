All-Star Lauri Markkanen assina contrato de 5 anos e US$ 238 milhões com o Jazz

O ala All-Star do Utah Jazz, Lauri Markkanen, assinou uma renegociação e extensão de contrato de cinco anos e US$ 238 milhões — incluindo US$ 220 milhões em dinheiro novo, disse seu agente Michael Lelchitski, do Sports International Group, à ESPN na quarta-feira.

Markkanen, que tinha um ano e US$ 18 milhões restantes em seu contrato, usou o espaço do teto salarial do Jazz para aumentar seu salário de 2024-25 em outros US$ 24 milhões e concordou com mais quatro anos e US$ 196 milhões que não incluem opções, disse Lelchitski à ESPN.

A extensão impede Markkanen de ser negociado por seis meses — o que o empurra para além do prazo de 6 de fevereiro e significa que ele não é elegível para ser transferido até a próxima offseason. Markkanen se tornou elegível para a renegociação e extensão na terça-feira. O Jazz ouviu sobre cenários de troca nos últimos meses para Markkanen, mas nunca lhes foi apresentada uma oferta que os fizesse considerar seriamente mover um atacante All-Star no auge de sua carreira aos 27 anos, disseram fontes.

Em uma entrevista por telefone de sua casa na Finlândia, sua terra natal, Markkanen citou sua crença na organização do Jazz como garantia de assinar o acordo — incluindo o proprietário Ryan Smith, o CEO Danny Ainge, o gerente geral Justin Zanik e o técnico Will Hardy.

“Todos eles demonstraram sua fé em mim, desde a propriedade até a diretoria e Will”, disse Markkanen à ESPN. “É um ambiente confortável e os currículos desses caras falam por si. Confio na organização para me ajudar a crescer como pessoa e jogador, para construir nosso time, e estou pronto para encarar o desafio.”

Markkanen floresceu em suas duas temporadas com o Jazz, onde foi a pedra angular da reconstrução da franquia. Ele teve uma média de 24,5 pontos em duas temporadas com Utah — depois de uma média de 15,4 pontos em suas primeiras cinco temporadas com o Cleveland Cavaliers e o Chicago Bulls. Ele ganhou o prêmio de Jogador Mais Aprimorado da NBA na temporada 2022-23 e fez seu primeiro time All-Star naquela temporada.

Markkanen disse à ESPN que ficou aliviado em saber que não será mencionado em cenários de troca pelo menos na próxima temporada.

“É um peso tirado dos meus ombros e posso focar em apenas uma coisa principal agora: jogar basquete em alto nível”, disse Markkanen à ESPN. “Não me estresso com isso, mas você não pode fingir que não ouve essas coisas. É uma boa sensação saber que estarei em Utah.”

Markkanen é um dos três jogadores de 2,13 m a fazer 1.000 cestas de 3 pontos na história da NBA, incluindo Dirk Nowitzki e Channing Frye, de acordo com a ESPN Stats & Information. Ele é o único jogador de 2,13 m a fazer 175 cestas de 3 pontos em várias temporadas na história da liga, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Markkanen foi a aquisição chave em uma troca em setembro de 2022 com os Cavaliers pelo armador All-Star Donovan Mitchell. Depois de ir para a 7ª posição geral no draft da NBA de 2017 para o Minnesota Timberwolves do Arizona, Markkanen foi negociado com os Bulls como parte de um acordo com Jimmy Butler e jogou suas primeiras quatro temporadas da NBA lá. Cleveland o adquiriu em 2021 como parte de uma assinatura e troca com Chicago, onde ele teve uma média de 14,8 pontos na temporada 2021-22 antes de se juntar ao Jazz.

“Assim que fui negociado para Utah, a organização e a cidade imediatamente me acolheram, e tem sido um lugar voltado para a família — especialmente agora que tenho meus próprios filhos pequenos”, disse Markkanen à ESPN. “Tem sido uma transição fácil para o basquete e fácil fora da quadra. Fiquei confortável construindo todos esses relacionamentos, e tem sido um ótimo lugar para eu crescer como pessoa.”