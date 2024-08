Alyssa Thompson estraga duplamente a estreia de Landon Donovan na NWSL

Os primeiros dois gols de Alyssa Thompson na carreira levaram o visitante Angel City FC à vitória por 2 a 1 sobre o San Diego Wave, estragando a estreia de Landon Donovan como técnico na NWSL no sábado.

Thompson, 19, fez todo o seu estrago durante um intervalo de nove minutos no primeiro tempo, marcando no 20º minuto antes de adicionar seu segundo gol no 29º. Angel City (5-9-3, 18 pontos) quebrou uma sequência de três derrotas com a vitória.

Parecia que San Diego (3-8-6, 15 pontos) seria eliminado pela quarta partida consecutiva, mas Abby Dahlkemper marcou no sétimo minuto dos acréscimos do segundo tempo.

San Diego estava jogando sua primeira partida na NWSL desde que a lenda da seleção masculina dos EUA, Donovan, foi nomeado treinador interino do clube na semana passada.

Alyssa Thompson fez a diferença na vitória de Angel City sobre o San Diego Wave. Jonathan Hui-USA TODAY Esportes

O jogo também viu a estreia da nova contratação de San Diego, Delphine Cascarino, após sua contratação do Lyon no mês passado. A atacante francesa quase causou um impacto imediato após sair do banco no segundo tempo, mas teve um chute espetacularmente desviado para o travessão de DiDi Haracic.

O jogo viu outro marco na forma de uma primeira aparição na NWSL em mais de 26 meses para a veterana atacante da seleção feminina dos EUA, Christen Press. A nativa do sul da Califórnia, de 35 anos, fez seu retorno após quatro cirurgias no joelho contra San Diego na NWSL x LIGA MX Femenil Summer Cup no início de agosto.

Mais cedo no sábado, o NJ/NY Gotham FC empatou em pontos com o terceiro colocado Washington Spirit com uma vitória de 2 a 0 sobre o visitante Portland Thorns.

Ella Stevens marcou no sétimo minuto e Yazmeen Ryan dobrou a vantagem do Gotham no 70º, dando ao Gotham (10-3-4, 34 pontos) sua nona vitória em 12 partidas.

Shelby Hogan terminou com sete defesas para os Thorns (8-6-3, 27 pontos), que estão com 2-3-2 após uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Ann-Katrin Berger fez três defesas e saiu sem sofrer gols para o Gotham.

Informações da Field Level Media contribuíram para esta reportagem.