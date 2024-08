Amanda Serrano reza por Heather Hardy, a oponente que ela deixou gravemente ferida após derrotá-la no ringue

E5 de agosto de 2024 marca o aniversário de um ano da luta em que Amanda Serrano derrotado Heather Resistente por decisão unânime em sua defesa do título mundial dos penas e este aniversário foi aproveitado pela porto-riquenha boxer para lembrar de sua oponente, que não pisa no ringue desde aquela noite.

“Ainda me sinto magoada e dilacerada por isso”, postou Amanda nas redes sociais para enviar sua solidariedade ao lutador nascido no Brooklyn que, devido aos golpes recebidos naquela noite em Dallasteve que abandonar o boxe por causa da concussão que lhe foi diagnosticada após passar por mais estudos.

Canelo Alvarez surpreende fãs com treino nada convencional

“Ainda estou magoada e dividida sobre isso. Não foi intencional e faz parte do esporte que nós dois praticamos, mas no fundo ainda sinto que se eu não lutasse com ela hoje eu ficaria bem. Eu rezo todos os dias para que Heather Resistente melhora. Ela sempre foi muito querida para mim e muitos diriam que ela foi a terceira Serrano, minha irmã. Eu sempre estarei aqui por ela, como ela já sabe. Por ela, estou a apenas um telefonema de distância”, tuitou a campeã porto-riquenha.

SerranoAs palavras de vêm imediatamente depois Resistente deu uma entrevista no ‘Fight Post UK’, na qual descreveu como estava fisicamente atualmente. “Quando você tem uma concussão, essa parte do seu cérebro morre e eu não posso me dar ao luxo de ter mais coisas mortas”, foi, talvez, a mensagem que tocou Amanda.

Hardy explicou em detalhes como foi sua vida depois daquela derrota, que acabou sendo traumática para sua vida pessoal. “Eu estava enxergando em dobro. Fiz uma ressonância magnética e o médico disse que eram efeitos de uma concussão e que eu não aguentaria mais pancadas na cabeça, mas que eu deveria ficar bem depois de alguns meses”, explicou, mas isso não aconteceu e a condição física e cerebral de Heather não melhorou e ela teve que anunciar sua aposentadoria do boxe.

Naquela entrevista, Hardy explicou que não havia se aposentado antes porque tinha problemas financeiros: “Eu não poderia me aposentar antes, tinha uma luta pelo título mundial na mesa por US$ 50.000, dinheiro que eu precisava”.