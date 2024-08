Americana Masai Russell conquista ouro olímpico nos 100m com barreiras

A americana Masai Russell venceu a foto de chegada no sábado nos 100 metros com barreiras femininos, onde a maior torcida foi para Cyréna Samba-Mayela, cuja medalha de prata marca a primeira de qualquer cor para a França na competição olímpica de atletismo.

Em uma corrida muito acirrada na reta, Russell terminou em 12,33 segundos, mas teve que esperar mais 15 segundos para descobrir que havia vencido a francesa por 0,01.

A atual campeã Jasmine Camacho-Quinn, que compete por Porto Rico, ficou com 0,02 atrás do bronze.

Ao terminar em segundo, a Samba-Mayela quebrou o jejum do país anfitrião no último dia de ação no Stade de France.

O estádio ficou lotado durante as nove noites, torcendo por estrelas do esporte dos Estados Unidos, Quênia, Noruega e de todos os cantos do mundo.

Ainda assim, a maior comemoração por um atleta francês até aquele momento veio de um nadador: Léon Marchand, que ganhou uma medalha de ouro na piscina na noite de abertura da competição de atletismo, levando os organizadores da corrida a pedirem silêncio enquanto a multidão que assistia em tablets e celulares enlouquecia.

Agora, Samba-Mayela deu a eles um momento para torcer pessoalmente. É uma boa pausa para um país com uma rica tradição de pista, produzindo campeões olímpicos como Marie-José Pérec e Renaud Lavillenie. Mesmo com esta medalha, a França continua sem um ouro olímpico na pista desde que Lavillenie venceu o salto com vara em 2012.

Wanyonyi do Quênia vence os 800 metros masculinos em outra corrida decidida por 0,01 segundo

Em uma rápida prova masculina de 800 metros, o queniano Emmanuel Wanyonyi venceu o canadense Marco Arop por 0,01 segundo em uma foto de chegada, terminando em 1:41.19, apenas 0,28 abaixo do recorde mundial.

O recorde nacional do americano Bryce Hoppel de 1:41.67 só serviu para o quarto lugar.

Kipyegon conquista a terceira medalha de ouro consecutiva nos 1.500 metros

A queniana Faith Kipyegon conquistou sua terceira medalha de ouro consecutiva nos 1.500 metros, ficando à frente do grupo e terminando mais de um segundo à frente do grupo em um recorde olímpico de 3:51.29.

Kipyegon consolidou seu status como uma das maiores corredoras de meia distância de todos os tempos, tornando-se a primeira atleta a conquistar três títulos olímpicos consecutivos nos 1.500 metros.

A australiana Jessica Hull ficou com a prata e a britânica Georgia Bell com o bronze, ambas encontrando forças para passar a etíope Diribe Welteji na reta final.

Ingebrigtsen obtém uma vitória, desta vez nos 5.000

Jakob Ingebrigtsen venceu os 5.000 metros em uma corrida relativamente tranquila, depois que a tão esperada prova dos 1.500 metros quatro noites antes contra o britânico Josh Kerr se transformou em um decepcionante quarto lugar.

Ingebrigtsen venceu em 13 minutos e 13,66 segundos para adicionar este título às vitórias nos últimos dois campeonatos mundiais.

O queniano Ronald Kwemoi terminou em segundo e Grant Fisher, dos EUA, terminou em terceiro, somando-se ao bronze que ele conquistou nos 10.000 metros anteriormente nas Olimpíadas.

