Americanos Cole Hocker e Gabby Thomas conquistam ouro olímpico no atletismo

SAINT-DENIS, França — Uma corrida terminou com um choque; a outra foi puro domínio.

O americano Cole Hocker surpreendeu na competição olímpica de atletismo na terça-feira à noite, superando os favoritos Jakob Ingebrigtsen e Josh Kerr na linha de chegada para ganhar a medalha de ouro nos 1.500 metros.

Pouco tempo depois, a americana Gabby Thomas dominou os 200 metros femininos, terminando em 21,83 segundos e somando um ouro ao bronze que ela levou para casa na prova de Tóquio, três anos atrás.

“Quer dizer, isso está sendo feito há seis anos, pelo menos”, disse Thomas. “E tudo isso foi para este momento. Meu treinador me disse que tudo o que eu fiz até agora — Olimpíadas de Tóquio, campeonatos mundiais — foi para isto.”

O americano Cole Hocker veio de trás na reta final para passar o atual medalhista de ouro Jakob Ingebrigtsen, à direita, e o campeão mundial Josh Kerr para ganhar a medalha de ouro nos 1.500 metros. O americano Yared Nuguse também avançou no final para ganhar o bronze. Patrick Smith/Getty Images

Hocker venceu os 1.500 metros em um recorde olímpico de 3 minutos e 27,65 segundos, saltando do quinto para o primeiro lugar nos 300 metros finais, superando seu recorde pessoal em mais de 3 segundos.

Ele venceu Kerr por 0,14 segundos, enquanto Ingebrigtsen, que ditou o ritmo nos primeiros 1.200 metros, terminou em quarto lugar, em um tempo mais rápido que seu recorde olímpico estabelecido em Tóquio.

“Isso pode ser uma chateação para muitas pessoas, mas se você acompanhou minha temporada, sabia que eu era capaz disso”, disse Hocker. “Mas, ainda assim, as coisas tinham que sair do meu jeito hoje.”

O americano Yared Nuguse também estabeleceu seu recorde pessoal e conquistou o bronze.

“Eu me lembro, 200 [meters] para ir, ver Cole e ficar tipo, ‘Eu me sinto bem. Eu sei que ele se sente bem. Nós poderíamos fazer algo muito louco aqui'”, disse Nuguse. “Então, eu sinto que naquele último 200, eu estava tipo, eu sei que está bem na minha frente. E isso foi realmente apenas um momento de cavar fundo e simplesmente fazer.”

A vitória de Hocker foi a primeira vitória dos EUA na milha métrica desde que Matt Centrowitz conquistou o ouro em 2016. Foi a primeira vez que os americanos colocaram dois homens no pódio nos 1.500 metros desde os Jogos de Estocolmo em 1912.

“Eu apenas disse a mim mesmo: ‘Não seja mole. Você tem que seguir em frente ou vai se arrepender disso pelo resto da vida se não seguir em frente'”, disse Hocker sobre os 200 metros finais.

Com uma abertura estreita ao longo do interior da Pista 1, Hocker decidiu em torno da marca de 100 metros usá-la para deslizar além de Kerr e assumir a liderança tardia. Mas pergunte a ele sobre isso agora e ele não pode dizer por que tomou a decisão. Foi uma espécie de movimento impulsivo.

“Sinceramente, não tenho certeza de como isso aconteceu, como os últimos 100 aconteceram”, disse Hocker. “Espera, o trilho abriu?”

Quando lhe disseram que ele passou por Kerr por dentro, Hocker acrescentou: “Sinceramente, não me lembro. Só sinto que foi instinto, evidentemente.”

A corrida foi anunciada como um confronto entre Ingebrigtsen e Kerr, com o norueguês estabelecendo um ritmo acelerado ao liderar a chegada dos últimos 200 km.

Ingebrigtsen disparou para a frente rapidamente e correu lá nas primeiras 3½ voltas, enquanto Kerr alternava entre o segundo e o terceiro lugar, preparando-se para sua típica aceleração e uma possível ultrapassagem de Ingebrigtsen na reta final, da mesma forma que Kerr fez no ano passado para ganhar o ouro no campeonato mundial.

Enquanto isso acontecia, Hocker, com 1,75 m e mais de 9 cm mais baixo que os dois principais competidores, parecia quase que estar tentando aparecer na foto do final da corrida.

Ele se esgueirou por dentro uma vez, apenas para ter Ingebrigtsen bloqueando o movimento. Hocker então tentou novamente com cerca de 50 metros restantes, passou pelos dois e cruzou a linha com os braços estendidos e um olhar de descrença no rosto antes de bater no peito duas vezes para comemorar uma vitória que quase ninguém viu chegando.

“Eu meio que imaginei que seria rápido”, disse Hocker, 23. “Imaginei que Ingebrigtsen iria querer tirar isso de caras como eu. Mas eu sabia que ainda não tinha sido testado nesse nível, e sabia que era capaz de ser tão forte quanto qualquer um daqueles caras lá fora.”

Hocker, da Universidade do Oregon, foi listado com uma probabilidade de 30-1 para esta corrida.

A americana Gabby Thomas comemora após ganhar a medalha de ouro nos 200 metros femininos. É a sétima vez que uma mulher americana vence o evento, mas a primeira desde que Allyson Felix fez isso nos Jogos de Londres de 2012. Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Nos 200 metros femininos, Thomas assumiu a liderança na curva e não foi desafiada na reta final, terminando bem à frente do campeão olímpico dos 100 metros Julien Alfred, de Santa Lúcia, que ficou 0,25 segundos atrás do ritmo, em 22,08.

“A única coisa que eu precisava fazer era assumir a liderança. Assumir a liderança e então terminar forte”, disse Thomas, 27, sobre o conselho de última hora da treinadora Tonja Buford-Bailey. “E eu fiz isso.”

A formada em Harvard agarrou a cabeça com as duas mãos após vencer.

“Você se prepara para esse momento e treina muito para esse momento, mas quando ele realmente chega, é indescritível, e eu não conseguia acreditar”, disse Thomas. “Eu nunca teria imaginado nos meus sonhos mais loucos que me tornaria um medalhista de ouro olímpico. E eu sou um, e ainda estou tentando entender isso.”

Brittany Brown, dos EUA, ficou com o bronze em 22,20, 0,02 segundos à frente da britânica Dina Asher-Smith, que ficou outro centésimo de segundo à frente de sua companheira de equipe Daryll Neita.

Das três corridas até agora na pista roxa do Stade de France, os americanos conquistaram duas medalhas de ouro: Thomas seguiu Noah Lyles nos 100 metros masculino até o degrau mais alto do pódio.

Thomas entrou como favorito, principalmente depois que a atual campeã mundial Shericka Jackson, da Jamaica, desistiu devido a uma aparente lesão.

Depois que Thomas se formou em Harvard em neurobiologia e saúde global, ela se matriculou na Universidade do Texas, onde obteve um mestrado em saúde pública por estudar padrões de sono de diferentes grupos étnicos — ao mesmo tempo em que fez a escolha sábia de reforçar seu treinamento em pista.

A decisão foi estabelecer um cronograma de seis anos, com o objetivo de longo prazo de realizar esta corrida em Paris.

Thomas não queria que os Jogos de Paris fossem suas primeiras Olimpíadas, então ela fez o que foi preciso para chegar a Tóquio. Isso aconteceu — e suas lições daquela viagem ao Japão foram o terceiro lugar nos 200, uma medalha de prata no revezamento 4×100 e, talvez o mais valioso de tudo, a experiência.

“Sinto que trabalhei muito duro e tudo fez parte do plano. Este tem sido um plano de seis anos, desde que me mudei para o Texas”, disse Thomas. “Temos trabalhado duro todos os dias para isso, então eu mereço. Mas ainda é uma sensação inacreditável e indescritível.”

Ela terá a chance de ganhar outra medalha como parte do revezamento 4×100, que pode estar na final no sábado.

Coley Harvey, da ESPN, Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.