Amistoso EUA x México marcado para 15 de outubro em Guadalajara

A seleção masculina dos Estados Unidos enfrentará o México em um amistoso a ser realizado no Estádio Akron, em Guadalajara, em 15 de outubro, anunciaram as respectivas federações na segunda-feira.

A partida marca o primeiro amistoso em solo mexicano entre as duas nações desde 2012, quando um gol de Michael Orozco levou os EUA à vitória por 1 a 0, a única vitória da seleção masculina dos EUA fora de casa. O Tri a data.

Este também será o segundo jogo a ser realizado durante a janela internacional de outubro, com a seleção masculina dos EUA enfrentando o Panamá três dias antes em Austin, Texas.

É amplamente esperado que essa partida seja a primeira no comando de Mauricio Pochettino, que concordou com termos pessoais para se tornar o próximo técnico da seleção masculina dos EUA, embora alguns detalhes ainda precisem ser acertados, incluindo a compensação do antigo clube, o Chelsea.

Os EUA também terão dois amistosos durante a janela internacional de setembro contra Canadá e Panamá em 7 e 10 de setembro, respectivamente.

Uma fonte disse à ESPN que o ex-assistente da seleção masculina dos EUA, Mikey Varas, ficará no comando da seleção dos EUA nessas duas partidas.

Os EUA atualmente desfrutam de uma sequência de sete vitórias consecutivas contra O Trique remonta à vitória por 3 a 2 na prorrogação na final da Liga das Nações da Concacaf de 2022.

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu na final da CNL de 2024, quando gols de Tyler Adams e Gio Reyna levaram os EUA à vitória por 2 a 0.