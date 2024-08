Amit Elor, 20, se torna o mais jovem lutador dos EUA a ganhar o ouro olímpico

PARIS — Enquanto processava a conquista da medalha de ouro olímpica, a lutadora americana Amit Elor ainda se sentia como uma garotinha que estava começando no esporte.

Talvez seja porque ela não esteja tão distante desse ponto.

Elor, de apenas 20 anos, derrotou Meerim Zhumanazarova, do Quirguistão, por 3 a 0 na terça-feira na final dos 68 quilos nos Jogos de Paris, tornando-se a mais jovem medalhista de ouro em luta olímpica na história dos EUA.

“Ainda estou incrédula”, ela disse. “Acho que tenho um pouco de síndrome do impostor.”

Amit Elor, 20 anos, comemora após se tornar o mais jovem lutador dos EUA, homem ou mulher, a ganhar uma medalha de ouro olímpica. Foto AP/Eugene Hoshiko

O domínio de Elor era muito real para suas oponentes. Ela teve uma vantagem de 31-2 em quatro partidas e não foi pontuada em suas três últimas disputas.

Ela se tornou a terceira mulher americana a ganhar ouro, depois de Helen Maroulis em 2016 e Tamyra Mensah-Stock em 2021. As mulheres começaram a lutar nas Olimpíadas em 2004.

Após a vitória, ela pendurou a bandeira dos EUA nas costas e pulou no tatame.

“Foi um dos melhores momentos da minha vida”, ela disse. “Acho que vou me lembrar disso por toda a minha vida. É uma das melhores sensações do mundo. E quando eu experimento algo assim, isso me lembra que tudo vale a pena. Todos os dias difíceis, a rotina, tudo vale a pena por momentos como esses.”

Ela disse que alcançou seu sucesso escolhendo não pensar demais.

“Muitas vezes, quando sentimos que precisamos nos levantar para uma ocasião, achamos que precisamos fazer mudanças e ajustes”, disse ela. “Mas a verdade é que não precisamos. Devemos sempre tentar o nosso melhor. Só porque são as Olimpíadas versus as provas, devemos sempre dar o nosso melhor. Então, foi exatamente isso que eu fiz.”

Elor já foi bicampeã mundial, vencendo pela primeira vez aos 18 anos. Agora, a nativa do norte da Califórnia está ansiosa para possivelmente ganhar o ouro olímpico em seu estado natal, nos Jogos de Los Angeles de 2028.

“Ter a oportunidade de competir e representar não apenas meu país, mas meu estado, e competir em meu próprio estado, é incrível”, ela disse. “Estou animada com isso desde que ouvi sobre isso.”