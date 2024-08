Amit Elor se torna o mais jovem americano a ganhar medalha de ouro no wrestling

Amit Elor agora é medalhista de ouro olímpico.

O fenômeno de 20 anos da Califórnia encerrou uma sequência dominante na categoria de peso de 68 kg com outra vitória por shutout após derrotar Meerim Zhumanazarova do Quirguistão com um placar de 3 a 0 na partida final da ação de terça-feira nas Olimpíadas de 2024 em Paris.

A vitória coroa Elor como a mais jovem americana a ganhar uma medalha de ouro no wrestling, superando Kyle Snyder, que conquistou o título depois de ganhar o ouro em 2016. Snyder

Snyder ainda está competindo, pois representa os Estados Unidos na categoria até 97 kg, cuja competição começa no sábado.

Quanto a Elor, ela ficou tomada pela emoção após a vitória enquanto comemorava com sua treinadora, a ex-desafiante ao título do UFC Sara McMann, que se tornou a primeira mulher americana a ganhar uma medalha nas Olimpíadas, depois de conquistar uma prata nos jogos de 2004 em Atenas.

“Eu simplesmente não conseguia acreditar que me tornei uma campeã olímpica”, disse Elor momentos após sua vitória. “Este tem sido meu sonho por toda a minha vida. É difícil de acreditar. É um momento de círculo completo. Para mim, nos últimos meses, especialmente depois que entrei para o time olímpico, recebi tantas mensagens de meninas mais novas me dizendo que eu era a inspiração delas.

“Eu realmente espero que eles possam correr atrás dos seus sonhos assim como eu fiz e que eles também não desistam.”

Elor arrebentou na competição em 68kg, que era um novo lar para ela depois de vencer dois Campeonatos Mundiais em 72kg. Em suas quatro lutas no caminho para a medalha de ouro, Elor superou sua competição por 31-2.

“Estou compartilhando esta medalha com toda a minha família”, disse Elor. “Estou compartilhando esta medalha com todo o meu país. Tornar-se um campeão olímpico é uma das coisas mais difíceis do mundo inteiro.”

O trabalho duro valeu a pena, já que Elor se tornou a primeira americana a ganhar uma medalha de luta livre nas Olimpíadas de 2024, com sua companheira de equipe Sarah Hildebrandt buscando se juntar a ela quando ela lutar pelo ouro na quarta-feira.