Análise do jogo Arsenal 2-0 Lyon (11 de agosto de 2024)

William Saliba marcou para o Arsenal na vitória contra o Lyon. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal encerrou sua pré-temporada com uma vitória por 2 a 0 contra o Lyon na final da Emirates Cup no domingo.

Mikel Arteta escalou uma equipe forte para o jogo, incluindo Martin Ødegaard, Declan Rice e Bukayo Saka.

William Saliba abriu o placar para o Arsenal aos nove minutos, antes de Gabriel Magalhães marcar o segundo aos 27 minutos.

Riccardo Calafiori, contratado do Bologna no verão, fez sua primeira aparição como jogador do Arsenal, saindo do banco aos 64 minutos para substituir Oleksandr Zinchenko.

O Arsenal começa sua campanha na Premier League 2024-25 contra o Wolverhampton Wanderers no sábado.