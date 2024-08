Análise do jogo Arsenal 2-0 Wolves (17 de agosto de 2024)

O Arsenal venceu facilmente o Wolverhampton Wanderers por 2 a 0 em casa, com gols de Kai Havertz e Bukayo Saka, dando início à mais nova disputa pelo título da Premier League no sábado.

Não foi uma exibição fluente sob o sol de verão, mas o time de Mikel Arteta, mais uma vez considerado o time com maior probabilidade de deter o domínio do Manchester City, mereceu os pontos.

Havertz marcou de cabeça após cruzamento de Saka aos 25 minutos, mas os anfitriões nunca pareceram completamente confortáveis ​​até a finalização cirúrgica de Saka dobrar a vantagem nos minutos finais.

Os Wolves tiveram suas chances com Rayan Aït-Nouri e Rodrigo Gomes não conseguindo incomodar o goleiro do Arsenal, David Raya, em posições promissoras, quando o placar ainda estava em 1 a 0.

“Estou muito feliz. Com o primeiro jogo você tem alguma incerteza sobre como vai responder”, disse Arteta.

“Tivemos nosso momento depois do 1-0 quando não estávamos no controle, mas depois do gol do Saka ficamos muito mais confortáveis. A maneira como os meninos fazem seu trabalho é inacreditável, então estamos muito felizes.”

O poderoso chute de Bukayo Saka garantiu os três pontos para o Arsenal.

Três meses se passaram desde que o Arsenal ficou aquém de seu primeiro título inglês em 20 anos em um último dia de temporada emocionante em casa contra o Everton.

O clima no Emirates não poderia ter sido mais relaxado desta vez no abafado norte de Londres — tanto dentro quanto fora de campo —, já que o Arsenal venceu sem precisar acionar todos os mecanismos.

Os Wolves, que estrearam com as novas contratações Jørgen Strand Larsen e Gomes, desempenharam o papel de visitantes bem comportados, desfrutando de boa parte da posse de bola, mas ameaçando pouco.

O Arsenal, vice-campeão do City nas últimas duas temporadas, dominou o primeiro período e abriu o placar quando Saka teve tempo de encontrar Havertz, que cabeceou no canto, sem dar chance ao goleiro José Sá.

O descuido tomou conta do Arsenal, e o Wolves chegou mais perto do empate quando o cruzamento de Hwang Hee-Chan encontrou Larsen de cabeça, mas Raya fez bem em defender.

O Arsenal sofreu após o intervalo, mas os pontos foram garantidos quando Saka, o jogador mais perigoso do Arsenal, cortou pela direita e chutou de canhota para vencer Sá.

“Saka é inacreditável. Não há muitos jogadores como ele no planeta e ele ainda é muito jovem”, disse Havertz sobre seu colega.