Análise do jogo Arsenal 4-1 Leverkusen (7 de agosto de 2024)

O Arsenal venceu o campeão da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, por 4 a 1, no Emirates Stadium na quarta-feira, intensificando os preparativos para a nova temporada.

Oleksandr Zinchenko, Leandro Trossard e Gabriel Jesus marcaram no primeiro tempo para o time de Mikel Arteta. Kai Havertz então marcou o quarto gol após o intervalo em um amistoso de pré-temporada que viu o antigo capitão do Arsenal, Granit Xhaka, retornar ao clube.

Xhaka, que passou sete temporadas no Arsenal antes de partir para o Leverkusen no verão passado, foi recebido com uma mensagem de “bem-vindo de volta” no telão antes do início da partida.

O Arsenal saiu na frente depois de menos de oito minutos. No final de uma bela jogada da equipe, Havertz cortou a bola de volta para a ponta da área, onde Zinchenko despachou um chute de primeira com o pé esquerdo no canto inferior da rede.

Gabriel Jesus estava entre os marcadores na vitória do Arsenal sobre o Bayer Leverkusen na pré-temporada.

Houve mais para admirar sobre o jogo do Arsenal que levou os anfitriões a dobrarem sua liderança apenas um minuto depois. Depois que o Arsenal recuperou a bola no fundo do campo do Leverkusen, Martin Ødegaard, Jesus e Havertz estavam todos envolvidos em uma série de passes rápidos antes de Trossard friamente dar um toque além de um defensor e finalizar rasteiro do centro da área.

Jesus, começando como o número 9, fez 3 a 0 sete minutos antes do intervalo, driblando um zagueiro e então chutando de fora da área, sem chance para o goleiro do Leverkusen, Matej Kovar.

Jesus foi retirado no intervalo, mas recebeu elogios de seu treinador.

“Eu disse desde o primeiro dia, a primeira sensação quando o vi depois de falar com ele no final da temporada é que ele era algo diferente”, disse Arteta sobre Jesus em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Eu podia sentir isso. Sua energia era diferente, a maneira como ele parece é diferente, a maneira como ele se move é diferente. Ele realmente quer isso.

“Agora é sobre encontrar essa consistência e fazê-la em qualquer contexto, contra qualquer oponente, contra qualquer formação, qualquer dia, a cada três dias, por 90 minutos, por 30 minutos, por 70 minutos. Se você produz nessas circunstâncias? Parece bom.”

Arteta fez quatro mudanças no intervalo, com os internacionais ingleses Bukayo Saka e Declan Rice entre os que entraram em ação. Não demorou muito para Saka deixar sua marca, fazendo um cruzamento rasteiro que foi afastado bem no caminho de Havertz para finalizar de perto no minuto 65.

O substituto do Leverkusen, Adam Hlozek, marcou um gol aos 76 minutos, mas foi pouco mais que um consolo.

“Podemos tirar muitos pontos positivos do jogo, assim como do resultado”, disse Arteta. “A maneira como atuamos, houve muitos aspectos positivos, coletivamente e individualmente.

“Muitas coisas para aprender com isso também. Acho que podemos melhorar, especialmente no segundo tempo, quando fizemos sete mudanças. Mas, novamente, um teste muito bom, um time muito bom que é muito bem treinado e foi uma boa performance.”

Embora não tenha havido envolvimento do zagueiro italiano Riccardo Calafiori após sua transferência do Bologna na semana passada, Arteta disse que espera lhe dar alguns minutos quando o Arsenal concluir sua preparação para a nova temporada com outro amistoso em casa, contra o Lyon, no domingo.

A campanha na Premier League começa em casa contra o Wolves no dia 17 de agosto.

O Leverkusen, que completou uma temporada nacional invicta em 2023-24, competirá pelo primeiro troféu da nova temporada em 10 dias contra o VfB Stuttgart na Supercopa da DFL.