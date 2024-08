Análise do Jogo Atlético 3-0 Girona (25/08/2024)

Gols de Antoine Griezmann, Marcos Llorente e Koke garantiram ao Atlético de Madrid uma vitória por 3 a 0 sobre o Girona em seu primeiro jogo em casa na temporada de LaLiga no domingo.

O Atlético fez uma performance sólida no estádio Civitas Metropolitano para superar o pacote surpresa da temporada passada. Eles subiram para quatro pontos, tendo empatado com o Villarreal na abertura da liga.

Griezmann abriu o placar aos 39 minutos, quando cobrou falta no canto inferior, depois que o goleiro do Girona, Paulo Gazzaniga, recebeu cartão amarelo por tocar a bola fora da área.

“Os fãs e os jogadores estavam realmente ansiosos para voltar para casa depois de tanto tempo. Uma noite perfeita e vamos continuar assim”, disse Griezmann à DAZN.

“Eu estava esperando para ver onde o goleiro estava e vi que havia um pequeno espaço no segundo poste e, com um pouco de sorte, a bola entrou.”

Julián Álvarez e Connor Gallagher fizeram suas estreias no Atlético de Madrid diante de uma torcida local. Álvarez, que jogou sua primeira partida da LaLiga na semana passada no Villarreal, começou, mas teve dificuldades para causar um impacto significativo. Gallagher, uma contratação recente do Chelsea, entrou no jogo aos 58 minutos.

Llorente dobrou a vantagem com um poderoso chute de longa distância que passou por Gazzaniga após uma corrida solo três minutos após o intervalo.

“(Llorente) é assim, ele sempre dá tudo pelo time”, disse Griezmann. “Não importa em que posição você o coloca, ele dá 100% e esses são os jogadores de que precisamos no clube.

O capitão Koke, que entrou no início do segundo tempo, selou a goleada com um toque nos acréscimos após cruzamento de Llorente, marcando seu primeiro gol desde a temporada 2021-22.

“Os gols vieram no pior momento para nós. No primeiro tempo fizemos algumas coisas muito boas. O time sai com uma derrota pesada, mas há pontos positivos”, disse o meio-campista do Girona, Oriol Romeu.

O time de Diego Simeone receberá o promovido Espanyol na quarta-feira, enquanto o Girona enfrentará o Osasuna um dia depois.

“Todos nós temos o mesmo entusiasmo, temos que mantê-lo. Temos que dar tudo de nós nos treinos e depois nas partidas”, acrescentou Griezmann. (Reportagem de Janina Nuno Rios na Cidade do México; edição de Clare Fallon e Pritha Sarkar)