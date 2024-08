Análise do jogo Barcelona 2-1 Real Madrid (3 de agosto de 2024)

O Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 1 na pré-temporada dos EUA no sábado O clássico no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, graças a dois gols de Pau Victor.

O confronto entre os dois famosos clubes da LaLiga foi adiado por mais de uma hora devido a raios na área, que forçaram os jogadores a recuarem para os vestiários após 11 minutos de jogo no primeiro tempo.

Quando eles retornaram, Victor continuou sua impressionante pré-temporada para reforçar sua posição e desempenhar um papel nos planos do novo técnico Hansi Flick para a próxima temporada.

Depois de marcar o primeiro gol contra o Manchester City na terça-feira, o jogador de 22 anos mais uma vez mostrou um faro clínico para marcar gols em ambos os lados do intervalo.

Com a chuva continuando a cair, Victor abriu o placar aos 42 minutos. Após um cruzamento da direita do impressionante Álex Valle, Robert Lewandowski chegou com o pé na bola para levá-la perfeitamente ao caminho do alerta Victor, que cabeceou para a rede de curta distância.

Após um intervalo de apenas cinco minutos devido ao atraso anterior devido ao clima, Victor repetiu o truque para dobrar a liderança do Barcelona no minuto 54. Novamente Valle fez o cruzamento e novamente Victor estava no lugar certo para se esticar e pegar a bola o suficiente para passar pelo goleiro do Madrid Thibaut Courtois.

O Madrid saiu do banco impulsionado pela primeira aparição de Vinícius Júnior na pré-temporada e voltou à disputa quando Nico Paz aproveitou a ausência da defesa do Barcelona para cabecear um escanteio de Arda Güler a oito minutos do fim.

Mas o Barcelona resistiu e conseguiu a quarta vitória em quatro jogos Clássicos jogou em solo americano e mandou uma mensagem, já que busca destronar os campeões espanhóis e europeus na próxima temporada.

Ambas as equipes ficaram sem vários de seus nomes de estrelas após os torneios internacionais de verão. O Barcelona ainda não recebeu de volta os vencedores espanhóis da Euro 2024, Lamine Yamal e Ferran Torres, enquanto Ronald Araújo, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong e Ansu Fati perderam a viagem aos EUA devido a lesões.

O Real Madrid, por sua vez, ainda aguarda a primeira aparição em um Os Brancos camisa de Kylian Mbappé. O craque inglês Jude Bellingham foi outro nome de destaque que ficou de fora da turnê.

Ambas as equipes encerrarão suas turnês pelos EUA na sexta-feira, com o Barcelona enfrentando o AC Milan em Baltimore e o Real Madrid enfrentando o Chelsea em Charlotte. A temporada da LaLiga começa em duas semanas.