Análise do jogo Bayern 3-2 Wolfsburg (25 de agosto de 2024)

Um gol tardio de Serge Gnabry garantiu ao Bayern de Munique uma vitória suada por 3 a 2 sobre o VfL Wolfsburg na Bundesliga no domingo e deu ao seu novo técnico, Vincent Kompany, um início vitorioso.

O Wolfsburg começou bem, mas foram os visitantes que criaram as melhores chances no primeiro tempo, abrindo o placar após um belo trabalho do francês Sacha Boey pela direita, que serviu Jamal Musiala para um fácil finalização.

No entanto, o Bayern começou mal o segundo tempo, pois cometeu um pênalti quando Tiago Tomas foi derrubado por Boey, e Lovro Majer não errou na cobrança.

O Wolfsburg criou todo tipo de problema para a defesa dos visitantes e, aos 55 minutos, Patrick Wimmer cruzou para Majer, que finalizou para marcar seu segundo gol.

O gol contra do ponta Jakub Kaminski empatou o jogo para o Bayern antes de Gnabry, assistido por Harry Kane, marcar no canto aos 82 minutos e garantir os três pontos para os bávaros.

Com Kane e o novo contratado Michael Olise parecendo animados e frequentemente encontrando posições promissoras, o Bayern criou uma série de outras chances, mas o goleiro do Wolfsburg, Kamil Grabara, fez algumas defesas brilhantes para negar a dupla.

Thomas Mueller, que igualou um recorde do clube com sua 709ª partida competitiva pelo Bayern, deu novo fôlego ao seu time ao entrar como substituto aos 65 minutos e foi decisivo na vitória.

O recordista campeão alemão, que foi ofuscado na temporada passada pelo Bayer Leverkusen, nomeou o ex-técnico do Burnley, Kompany, para suceder Thomas Tuchel após o decepcionante terceiro lugar na temporada passada.