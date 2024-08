Análise do jogo Bolton 0-0 Wrexham (18 de agosto de 2024)

Wrexham e Bolton Wanderers empataram por 0 a 0 no Toughsheet Community Stadium no domingo, e ambos os times permaneceram invictos na League One.

O Wrexham, que buscava aproveitar o bom momento conquistado na vitória sobre o Wycombe Wanderers na estreia, teve dificuldades para manter a posse de bola no primeiro tempo, enquanto os anfitriões dominaram a posse de bola sem criar chances significativas.

O time de Phil Parkinson cresceu na disputa no segundo tempo, embora o goleiro do Wrexham, Arthur Okonkwo, tenha sido forçado a fazer a maior defesa da partida quando o chute de longa distância de Dion Charles desviou para o canto superior direito, mas o ex-jogador do Arsenal conseguiu afastar a bola.

George Thomason, do Bolton, disputa a bola com Elliot Lee no domingo. Foto de Ben Roberts/Getty Images

As chances começaram a cair para o lado galês, com Elliot Lee disparando um chute de pé direito por cima do travessão antes de um chute livre bloqueado cair para James McClean. O ex-jogador do West Bromwich Albion e do Stoke não conseguiu controlar sua tentativa, no entanto, lançando um voleio para as arquibancadas.

No final, nenhuma das equipes conseguiu fazer o avanço, marcando um raro impasse para ambas as equipes. O Bolton só empatou em 0-0 e terminou em terceiro na divisão em 2023-24, enquanto o Wrexham conseguiu apenas dois na League Two.

O resultado deixa o Wrexham em oitavo e o Bolton em nono após dois jogos da temporada da liga.