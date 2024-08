Análise do jogo Brighton 2-1 Man United (24 de agosto de 2024)

O líder da tabela, Brighton & Hove Albion, derrotou o Manchester United por 2 a 1 no sábado e se manteve perfeito na Premier League depois que João Pedro marcou o gol da vitória no final do quinto minuto de acréscimo, dando ao novo técnico Fabian Huerzeler a vitória em sua estreia em casa.

O atacante do Brighton, Danny Welbeck, marcou o primeiro gol contra seu antigo clube antes de Amad Diallo empatar para o United no segundo tempo e o jogo parecia destinado ao empate até os minutos finais.

Mas a pressão do Brighton deu resultado quando Simon Adingra encontrou espaço na área e cruzou a bola por cima dos defensores do United para Pedro, que estava desmarcado, cabeceando para o gol, dando a eles a segunda vitória da temporada.

“Primeiro estou muito feliz pela vitória. Acho que esse gol no final mostra o quanto queríamos ganhar o jogo, primeiro jogo em casa contra um time grande”, disse Pedro.

“Não posso me sentir melhor do que hoje. Acho que o time foi bem.”

Huerzeler, 31, supervisionou duas vitórias para manter o Brighton provisoriamente no topo da classificação após dois jogos.

O United teve a primeira oportunidade de abrir o placar aos 10 minutos de jogo, quando Diogo Dalot cruzou a bola para o segundo poste, onde Diallo não conseguiu converter de voleio.

O Brighton abriu o placar quando Kaoru Mitoma recebeu a bola no flanco esquerdo antes de seu cruzamento passar pela defesa do United e entrar na área, onde Welbeck esticou a perna para marcar seu segundo gol da temporada.

Foi o 100º gol de Welbeck na carreira em clubes de futebol e o sexto contra o United, clube em que ele passou seus anos de formação e no qual até conquistou o título da Premier League em 2012-13.

Marcus Rashford respondeu instantaneamente do outro lado da linha quando colocou a bola no fundo da rede após uma bela defesa do goleiro Jason Steele, mas suas comemorações duraram pouco quando a bandeira do bandeirinha foi levantada por impedimento.

O Brighton quase dobrou a vantagem no início do segundo tempo, quando James Milner recebeu passe de Pedro, mas seu chute foi defendido em cima da linha por Dalot.

Diallo então empatou para o United aos 15 minutos, quando foi lançado em direção ao gol e o jogador de 22 anos cortou seu marcador antes de chutar, com a bola desviando para o goleiro Jason Steele e entrando na rede.

O United poderia ter completado a reação aos 69 minutos, quando uma jogada ampla permitiu que eles destruíssem o Brighton e Alejandro Garnacho chutou em direção à rede.

Mas Joshua Zirkzee estava deslizando para um cruzamento que não saiu e ele desviou a bola na linha do gol em posição de impedimento, com o VAR anulando o gol.