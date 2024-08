Análise do jogo Columbus 3-1 Philadelphia (21 de agosto de 2024)

Diego Rossi marcou seus terceiros dois gols em quatro partidas quando o anfitrião Columbus Crew derrotou o Philadelphia Union por 3 a 1 na semifinal da Copa da Liga na quarta-feira.

Columbus avança para sediar a partida do campeonato no domingo contra o vencedor da semifinal de quarta-feira entre o Colorado Rapids e o Los Angeles FC.

Rossi marcou no 12º e 43º minutos para intercalar um gol de Daniel Gazdag, do Union, aos 32 minutos. Cucho Hernandez aproveitou seu próprio rebote no 53º para dar a Columbus uma vantagem de dois gols.

O Crew abriu o placar quando Rossi fez uma cabeçada no primeiro poste depois que Andre Blake fez uma defesa em um chute forte de Hernandez.

O Gazdag aproveitou um lance perdido para empatar, mas o Crew respondeu pouco antes do intervalo, quando Christian Ramirez cruzou para Rossi finalizar.