Análise do jogo Feyenoord 4-4 PSV (4 de agosto de 2024)

O campeão da Copa, o Feyenoord, derrotou o campeão PSV Eindhoven nos pênaltis no final de um empate por oito gols no Campeonato Holandês, enquanto a nova temporada holandesa começou de forma alucinante no domingo.

A tradicional abertura da temporada viu o PSV liderar aos nove minutos, mas depois eles tiveram que reagir três vezes para empatar a partida por 4 a 4.

Houve três pênaltis na partida e cobranças de pênaltis após o jogo no Philips Stadium, que viu o Feyenoord vencer por 4 a 2 nos pênaltis.

Noa Lang, de volta de lesão após perder a Eurocopa com a Holanda, colocou o PSV na frente, mas o Feyenoord vencia por 2 a 1 no intervalo, após pênalti convertido por Santiago Giménez aos 29 minutos e gol de Baas Nieuwkoop aos 33 minutos.

O veterano atacante do PSV, Luuk de Jong, empatou três minutos no segundo tempo, mas o Feyenoord saiu na frente novamente quando Giménez converteu um segundo pênalti após ser derrubado pelo goleiro do PSV, Walter Benítez, pouco antes dos 15 minutos.

O Feyenoord levantou o Escudo Johan Cruyff no domingo. Marcel van Dorst/NurPhoto via Getty Images

O PSV fez 3 a 3 com Guus Til aos 65 minutos, 60 segundos depois de ele ter entrado como substituto, mas a igualdade durou sete minutos antes de Antoni Milambo colocar o Feyenoord na frente novamente.

O segundo gol de De Jong, de pênalti após falta do novo goleiro do Feyenoord, Timon Wellenreuther, aos 80 minutos, deixou o placar em 4 a 4 e levou a partida para os pênaltis após 90 minutos.

Este é o quinto Johan Cruyff Shield para o Feyenoord. O PSV venceu as três edições anteriores da Supercopa anual.