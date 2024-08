Análise do jogo Juventus 3-0 Como (19 de agosto de 2024)

O novo técnico Thiago Motta levou a Juventus a uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o recém-promovido Como na estreia na Série A, no lotado Estádio Allianz, na segunda-feira, despertando esperanças de recuperação no clube de Turim.

O atacante Samuel Mbangula e o ponta Timothy Weah marcaram no primeiro tempo, ambos marcando seus primeiros gols pela Juve na Série A, antes de Andrea Cambiaso marcar o terceiro de longe no final do jogo.

A rejuvenescida Juventus inicia um novo capítulo sob o comando de Motta, que levou o Bologna à Liga dos Campeões na temporada passada e agora espera trazer o título da Série A de volta a Turim pela primeira vez em quatro anos.

“Fiquei satisfeito com a atuação, mas principalmente com o resultado. Merecemos vencer”, disse Motta em entrevista coletiva. “Hoje gostei da fase defensiva, entendendo o momento de pressionar, recompor, a disposição dos atacantes, do Dusan [Vlahovic] para iniciar a primeira prensagem.

“Estou satisfeito. Podemos melhorar lá também e tentaremos fazer isso em tudo. Acho que esse time deve e pode fazer isso.”

Foi uma noite difícil para os visitantes do Como, que desafiaram a Juve pela posse de bola, mas não tiveram qualidade para criar chances claras em seu retorno à primeira divisão italiana após 21 anos.

O Como, treinado pelo ex-meio-campista do Arsenal, Barcelona e Chelsea Cesc Fabregas, garantiu a promoção para a Série A após terminar em segundo na segunda divisão italiana na temporada passada, três pontos atrás do campeão da Série B, Parma.

Timothy Weah, da Juventus, comemora após marcar um gol contra o Como na Série A.

A Juventus parecia confiante desde o início e Dusan Vlahovic ameaçou o gol do Como aos 20 minutos quando sua cabeçada saiu por pouco, antes de Mbangula colocá-los na frente aos 23 minutos com um chute solo.

O jogador de 20 anos chutou rasteiro da entrada da área, mandando a bola para o canto inferior em sua estreia pelo time principal após uma temporada com os reservas da Juve.

Mbangula também se tornou o mais jovem artilheiro belga na história da Série A e o primeiro jogador belga a marcar na primeira divisão italiana pela Juve.

A Juventus ampliou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo com Weah, que chutou para o gol um cruzamento de Kenan Yildiz e viu a bola bater na trave.

Weah saiu no intervalo com uma lesão aparente e foi substituído por Nicolò Savona.

Os anfitriões recomeçaram com tudo e Vlahovic pensou ter feito 3 a 0 logo após o intervalo, cabeceando para o gol um cruzamento de Juan Cabal, mas o gol foi anulado por impedimento.

Cambiaso, no entanto, marcou o terceiro gol nos minutos finais.

O Atalanta venceu o Lecce por 4 a 0 na segunda-feira, com dois gols de Marco Brescianini e Mateo Retegui.

A Juventus, que terminou em terceiro lugar, atrás da Internazionale e do Milan, na temporada passada, garantindo seu retorno à Liga dos Campeões após um ano de ausência, viaja para enfrentar o Hellas Verona em 26 de agosto.

Como visitar Cagliari mais cedo naquele dia.