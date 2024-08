Análise do jogo Leicester 1-1 Tottenham (19 de agosto de 2024)

O veterano atacante Jamie Vardy garantiu ao recém-promovido Leicester City um empate por 1 a 1 com um Tottenham Hotspur na abertura da temporada da Premier League na segunda-feira.

Os Spurs dominaram o primeiro tempo, mas o gol inaugural de Pedro Porro aos 29 minutos foi a única ocasião em que eles conseguiram aproveitar uma das muitas boas chances.

Outras oportunidades claras surgiram e desapareceram após o intervalo, com o desperdício dos visitantes custando caro quando o capitão do Leicester, Vardy, empatou de cabeça aos 57 minutos.

O brasileiro Richarlison desperdiçou uma oportunidade de ouro para vencer no final, e os Spurs tiveram que se contentar com um ponto em uma partida da qual eles realmente deveriam ter conquistado os três.

“Noite decepcionante para nós”, disse o chefe do Spurs, Ange Postecoglou, à Sky Sports. “Primeiro tempo excelente e controlou o jogo, mas desperdiçou na frente do gol. O segundo tempo foi o mesmo.

“Começamos bem e, quando o Leicester marcou, a torcida se levantou e perdemos a compostura. Foi um problema que tivemos no ano passado também, precisamos continuar trabalhando duro e ser um pouco mais implacáveis ​​na frente do gol. Às vezes, tomamos decisões ruins.

“Não é o nosso futebol ou esforço. Para obter resultados, você precisa ser muito mais implacável no terço final. Se não fizermos isso, não receberemos as recompensas que nosso futebol merece.”

A noite dos Spurs foi de mal a pior quando o meio-campista Rodrigo Bentancur foi carregado em uma maca após uma paralisação de oito minutos no segundo tempo, após uma colisão feia.

O jogador uruguaio recebeu oxigênio enquanto estava cercado pela equipe médica, mas depois foi relatado que ele estava se recuperando.

Um final ruim na temporada passada fez com que o Spurs perdesse uma vaga entre os quatro primeiros no primeiro ano do australiano Postecoglou no comando.

O clube do norte de Londres investiu em várias novas contratações na pré-temporada para disputar novamente as vagas de classificação para a Liga dos Campeões, com o atacante Dominic Solanke sendo o maior desembolso.

O ex-atacante do Bournemouth, que volta a jogar na Premier League depois de um ano na segunda divisão, deveria ter aberto seu placar pelos Spurs no primeiro tempo no King Power Stadium.

Algumas finalizações erradas de Solanke garantiram que o Leicester se livrasse da responsabilidade logo no início, antes de Porro chegar após cruzamento de James Maddison e marcar o primeiro gol.

O segundo tempo parecia ser uma questão de quantos gols os Spurs fariam, com Solanke novamente culpado por desperdiçar oportunidades incríveis.

Vardy, no entanto, não errou quando teve a chance de marcar um ponto para o Leicester e o jogador de 37 anos marcou o oitavo gol de sua carreira na estreia da Premier League, um número superado apenas por Mohamed Salah, do Liverpool.

“Eu vejo a idade apenas como um número”, disse Vardy. “Enquanto eu continuar cuidando de mim mesmo e minhas pernas continuarem ótimas, então eu vou continuar pelo maior tempo que for fisicamente possível.

“Eu não diria que estou fazendo algo diferente em termos de jogo. Provavelmente me adaptei um pouco ao cair, mas acho que o principal é que estou cuidando de mim mesmo em termos de recuperação ao máximo.”