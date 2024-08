Análise do jogo Leverkusen 2-2 Stuttgart (17 de agosto de 2024)

O Bayer Leverkusen, jogando com 10 homens por mais do tempo, derrotou o VfB Stuttgart por 4 a 3 nos pênaltis após marcar um gol de empate no final para empatar por 2 a 2 ao longo de 90 minutos e vencer a Supercopa da Alemanha no sábado.

O Leverkusen, campeão nacional de duplas, que perdeu apenas uma vez em todas as competições na temporada passada, precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar, com Edmond Tapsoba indo em direção ao gol no segundo poste e Victor Boniface empurrando a bola para dentro da linha.

O Stuttgart reagiu quatro minutos depois, graças ao chute de Enzo Millot, no primeiro jogo da temporada alemã sem o Bayern de Munique por 13 anos.

O Leverkusen de Xabi Alonso ficou reduzido a 10 homens quando Martin Terrier foi expulso com um cartão vermelho direto após uma entrada dura no 37º minuto e o Stuttgart rapidamente assumiu o controle.

Os visitantes acertaram a trave três vezes e saíram na frente aos 63 minutos, quando o substituto Deniz Undav aproveitou um cruzamento de Frans Kraetzig segundos depois de entrar em campo.

Mas a atitude incansável do Leverkusen, que lhe rendeu muitos gols no final da temporada passada, a caminho de uma temporada invicta no campeonato e na Copa da Alemanha, que lhe rendeu o apelido de “Neverlusen”, ficou evidente novamente quando Patrik Schick aproveitou um passe longo de Alejandro Grimaldo para empatar a dois minutos do fim.

Eles mantiveram a calma na cobrança do pênalti e marcaram todos os quatro pênaltis, enquanto Silas, do Stuttgart, perdeu o decisivo para seu time.