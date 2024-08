Análise do jogo Liverpool 2-0 Brentford (25 de agosto de 2024)

O início confortável de Arne Slot como técnico do Liverpool continuou quando seu novo time conquistou uma vitória de 2 a 0 sobre o Brentford na Premier League no domingo.

O Liverpool dominou no início, marcando um belo gol de abertura no contra-ataque quando Luis Díaz acertou seu primeiro gol da temporada no canto superior, aos 13 minutos do fim.

O Brentford respondeu bem, chegando perto do gol com dois cabeceios de curta distância em cada lado do intervalo, mas Mohamed Salah acabou com as esperanças dos visitantes de tirar alguma vantagem da viagem a Anfield com um segundo gol a 20 minutos do fim.

O holandês Slot agora tem duas vitórias por 2 a 0 em dois jogos e assume a difícil tarefa de substituir Juergen Klopp como técnico do Liverpool, com uma viagem desafiadora ao Manchester United em seguida.

Antes de domingo, nenhum técnico do Liverpool desde Graeme Souness em 1991 havia garantido vitórias em seus dois primeiros jogos no comando da liga, mas o sucessor de Klopp estava imediatamente a caminho de alcançar tal feito em sua estreia em Anfield após o gol de Diaz.

Brentford, sem o atacante Ivan Toney no elenco novamente, já que as especulações sobre seu futuro continuam, cresceu na disputa, mas não conseguiu manter uma pressão constante antes do intervalo.

O Liverpool aumentou a aposta após o intervalo e merecidamente marcou o segundo gol, com Salah completando o seu gol da estreia contra o Ipswich Town com outro gol bem marcado para selar a vitória.

Salah é agora o quinto maior artilheiro do Liverpool em Anfield em todas as competições, com 118 gols, ultrapassando Robbie Fowler e parece novamente pronto para estar na frente e no centro da disputa pelo título dos Reds.