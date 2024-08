Análise do jogo Liverpool 3-0 Man United (3 de agosto de 2024)

COLUMBIA, Carolina do Sul — O Liverpool deu ao Manchester United um aviso antecipado antes da nova temporada com uma vitória por 3 a 0 no Estádio Williams-Brice.

Arne Slot obteve uma vitória confortável em seu primeiro encontro com o United como técnico do Liverpool, graças aos gols de Fábio Carvalho, Curtis Jones e Kostas Tsimikas.

O United começa sua campanha contra o Manchester City na Community Shield na próxima semana.

E embora o técnico Erik ten Hag tenha ficado satisfeito com parte do futebol jogado no primeiro tempo, o holandês deve estar preocupado em ver seu time desperdiçar diversas oportunidades.

Rasmus Højlund deve perder as próximas seis semanas devido a uma lesão no tendão sofrida no primeiro jogo da turnê pelos EUA contra o Arsenal e, sem ele, o United não conseguiria aproveitar ao máximo suas chances.

Jadon Sancho teve dificuldades para causar impacto, já que foi escalado como número 9 pelo segundo jogo consecutivo, e Ten Hag enfrenta uma decisão sobre se deve ou não escalar o novo contratado Joshua Zirkzee, que está treinando em Carrington, contra o City em Wembley.

Ten Hag também tem outra preocupação com lesões depois que Harry Maguire foi deixado de fora do time por precaução.

Slot, por sua vez, ficará satisfeito com o envolvimento de Mohamed Salah. O atacante egípcio pareceu afiado no lado direito do Liverpool e criou o segundo gol para Jones diante de uma multidão lotada de 77.559 em Columbia — o maior público de todos os tempos para uma partida de futebol nas Carolinas.

O gol de Fábio Carvalho colocou o Liverpool no caminho da vitória sobre o Manchester United. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

O Liverpool foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, graças aos gols de Carvalho e Jones.

O United criou chances para Mason Mount, Marcus Rashford — em condições de começar depois de sair mancando lesionado contra o Real Betis — e Sancho, mas foi o Liverpool que foi muito mais clínico quando suas oportunidades surgiram.

Nos primeiros 10 minutos, Carvalho recebeu um passe de Diogo Jota e, após driblar Casemiro na área, chutou forte, passando por André Onana e entrando no canto mais distante.

O Liverpool dobrou a vantagem no meio do primeiro tempo.

Salah levou a melhor sobre o jovem Toby Collyer na direita e cruzou para Jones finalizar sob pressão de Aaron Wan-Bissaka.

Scott McTominay teve uma chance de ouro de marcar um gol após o intervalo, mas viu seu chute ser bem defendido pelo substituto Vitezslav Jaros.

E o United teve que pagar novamente quando o chute de Jota foi defendido por Onana e Tsimikas segurou Wan-Bissaka para marcar no segundo poste.

Ambas as equipes fizeram uma série de mudanças no segundo tempo e Ethan Wheatley teria marcado para o United não fosse outra boa defesa de Jaros.

Isso garantiu que o Liverpool encerrasse sua turnê sem sofrer gols, enquanto o Ten Hag volta para casa com perguntas para refletir.