Análise do jogo Liverpool 4-1 Sevilla (11 de agosto de 2024)

O Liverpool conquistou uma confortável vitória por 4 a 1 contra o Sevilla em um amistoso de pré-temporada em Anfield no domingo.

Diogo Jota abriu o placar para o time da casa antes de Luis Díaz marcar duas vezes e o substituto Treymaurice Nyoni marcar o último gol da partida.

Arne Slot escalou um forte time titular, incluindo Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Mohamed Salah.

Jota abriu o placar para o Liverpool aos 30 minutos com um excelente voleio de primeira no canto superior, após receber passe de Alexander-Arnold por cima.

Luis Díaz é parabenizado pelos companheiros do Liverpool após marcar contra o Sevilla. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Diaz dobrou a vantagem do Liverpool aos 39 minutos, cortando pela esquerda para chutar cruzado e no canto superior.

E o atacante colombiano marcou o terceiro gol nos acréscimos do primeiro tempo, quando Dominik Szoboszlai cruzou para ele finalizar para o gol vazio.

Gerard Fernández marcou um gol para o Sevilla aos 66 minutos, mas logo depois o Liverpool marcou o quarto gol com Nyoni.

Mais tarde no domingo, um time misto do Liverpool, com Darwin Núñez, Cody Gakpo e Andy Robertson, empatou em 0 a 0 com o Las Palmas, com portões fechados, em Anfield.

O Liverpool começa sua campanha na Premier League 2024-25 contra o recém-promovido Ipswich Town no sábado.