Análise do jogo Man City 3-1 West Ham (31 de agosto de 2024)

O segundo hat trick consecutivo de Erling Haaland levou o Manchester City à vitória por 3 a 1 sobre o West Ham United no sábado, mantendo o início perfeito dos campeões na temporada da Premier League.

O atacante norueguês desperdiçou uma chance no início, mas não desperdiçou o segundo gol, passando calmamente por Alphonse Areola e colocando o City na frente aos 10 minutos, depois que Bernardo Silva desarmou Lucas Paquetá no meio-campo.

O West Ham empatou contra a corrente do jogo aos 18 minutos, quando Rúben Dias desviou o cruzamento de Jarrod Bowen para sua própria rede, antes de Haaland restaurar a liderança do City na marca da meia hora, disparando um chute forte de curta distância que ultrapassou Areola.

Haaland quase virou provedor aos 38 minutos, dando um belo passe suave para Rico Lewis, mas o lateral chutou por cima do travessão.

Kevin De Bruyne quase marcou o terceiro pouco antes do intervalo, quando o City ameaçou aumentar sua vantagem, mas sua cobrança de falta da entrada da área passou raspando o travessão.

O West Ham quase empatou logo após o intervalo em um rápido contra-ataque quando Mohammed Kudus acertou a trave, uma chance que mobilizou a torcida da casa e os jogadores do West Ham.

Mas Haaland garantiu a vitória com outra finalização tranquila aos 83 minutos, avançando no passe de Matheus Nunes e chutando por cima do goleiro reserva Lukasz Fabianski.

O atacante deu sequência à tríplice coroa da semana passada contra o Ipswich Town e registrou seu sétimo gol em três jogos nesta temporada e seu 70º gol na Premier League em 69 jogos.

Ele quase marcou o quarto gol no quinto minuto de acréscimo, mas Fabianski defendeu seu chute de ângulo apertado antes de Éderson negar a Crysencio Summerville um gol de consolação no final.

O City tem três vitórias em três jogos e abriu uma vantagem inicial de dois pontos sobre o vice-campeão da temporada passada, o Arsenal, que empatou por 1 a 1 em casa com o Brighton & Hove Albion no sábado.

O West Ham tem três pontos em três jogos.