Análise do jogo Monaco 3-0 Barcelona (12 de agosto de 2024)

Os preparativos do Barcelona para a nova temporada da LaLiga terminaram com uma decepcionante derrota por 3 a 0 em casa para o Mônaco no Troféu Joan Gamper, no Estádio Olímpico, na segunda-feira.

Lamine Camara, Breel Embolo e Christian Mawissa marcaram no segundo tempo e o time da Ligue 1 se tornou o primeiro time a vencer o Barça em sua estreia anual desde a Sampdoria em 2012.

A derrota encerra uma pré-temporada mista para o Barça sob o comando do novo técnico Hansi Flick, depois que vitórias contra o Manchester City e o Real Madrid foram seguidas por uma derrota para o Milan nos Estados Unidos.

Os torneios internacionais e as lesões deste verão impediram que Flick escalasse seu time mais forte até agora, com Ronald Araújo, Pedri, Gavi e Frenkie de Jong entre aqueles que ainda estão afastados por problemas físicos.

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, conversa com sua equipe durante a derrota para o Mônaco na partida pelo Troféu Joan Gamper na segunda-feira.

Ferran Torres e Lamine Yamal jogaram pela primeira vez na pré-temporada contra o Monaco, entrando no banco no segundo tempo, mas Ilkay Gündogan foi obrigado a sair devido a uma lesão.

O Barça dá início à nova temporada da LaLiga no sábado com uma difícil viagem a Valência.

Enquanto isso, o Monaco começará a nova temporada da Ligue 1 confiante em casa contra o Saint-Étienne neste fim de semana, após uma vitória retumbante contra o time catalão.

O Barça teve um primeiro tempo tranquilo, com o atacante Pau Victor, que marcou dois gols contra o Madrid na semana passada, perdendo a melhor chance.

Raphinha teve um gol anulado por impedimento após o intervalo, antes do Monaco marcar duas vezes em sete minutos para silenciar a multidão de pouco mais de 40.000 pessoas em Montjuic.

Camara marcou o primeiro aos 50 minutos, depois que o jovem meio-campista Marc Bernal foi pego em falta pelo Barça, com Embolo marcando o segundo sete minutos depois com uma finalização fraca dentro da área.

Yamal foi recebido calorosamente pelos torcedores da casa depois que suas façanhas com a Espanha os ajudaram a vencer o Campeonato Europeu neste verão, e ele imediatamente criou uma chance para Victor, que finalizou para fora.

O Barça então perdeu Gundogan devido a uma lesão na cabeça antes de Mawissa marcar no final para selar o resultado. De Blaugrana maior derrota de todos os tempos no Troféu Joan Gamper.