Análise do jogo Parma 2-1 Milan (24 de agosto de 2024)

O promovido Parma conquistou uma surpreendente vitória por 2 a 1 sobre o Milan na Série A no sábado, estendendo a espera do técnico Paulo Fonseca por sua primeira vitória como técnico do time visitante.

O Parma surpreendeu o Milan com um gol de abertura no início, com Dennis Man, que marcou logo de primeira, aos 83 segundos.

O jogador da seleção norte-americana Christian Pulisic empatou para o Milan aos 66 minutos, depois que Rafael Leão cruzou rasteiro para o meio-campista americano, que finalizou de perto, mas o substituto Matteo Cancellieri restaurou a vantagem do Parma 11 minutos depois.

O Milan, que marcou dois gols nos últimos minutos e garantiu um empate por 2 a 2 na abertura da temporada no último fim de semana, está em 16º lugar, com um ponto, na classificação.

O Parma, que garantiu a promoção à primeira divisão italiana após terminar no topo da Série B na temporada passada, lidera provisoriamente a tabela com quatro pontos.

O Milan foi derrotado apesar do gol de Christian Pulisic. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images

O time da casa começou rápido contra seus ilustres adversários e o Man marcou seu segundo gol da temporada após passe de Emanuele Valeri.

O romeno participou de 17 gols na Série B na temporada passada, marcando 11 vezes.

O Parma estava bem organizado na defesa e continuou dificultando as chances do Milan de ameaçar seu gol.

O goleiro Zion Suzuki, por sua vez, fez bem em negar gols a Noah Okafor e Strahinja Pavlovic nas poucas tentativas dos visitantes no primeiro tempo.

O Milan mostrou maior determinação após o intervalo e Tijjani Reijnders acertou o travessão antes de Suzuki negar o gol de Pulisic.

O Parma, no entanto, não limitou seus esforços a defender a liderança e Ange-Yoan Bonny pensou ter dobrado a vantagem, mas foi considerado impedido.

Pulisic empatou para o Milan, mas Cancellieri colocou o Parma novamente na frente com um chute rasteiro a 13 minutos do fim, depois que Pontus Almqvist avançou pelo flanco esquerdo para dar a assistência.

O Milan não conseguiu vencer pelo menos um dos dois jogos de abertura da temporada pela primeira vez desde 2011-12.

Os rossoneri estavam invictos nos oito encontros anteriores com o Parma, uma sequência que remonta a mais de 10 anos.