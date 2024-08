Análise do jogo Sheffield Utd 4-2 Wrexham (13 de agosto de 2024)

O Sheffield United virou o jogo e venceu o Wrexham por 4 a 2 na terça-feira, encerrando rapidamente a campanha do recém-promovido time da League One na Carabao Cup.

Os anfitriões foram de longe o melhor time durante todo o jogo em Bramall Lane, mas ficaram para trás contra a corrente do jogo aos 29 minutos, quando William Boyle marcou de curta distância após um escanteio.

No entanto, a realidade se instalou para os visitantes novatos depois disso, com Auston Trusty cabeceando para fora do gol para empatar o jogo antes do intervalo e Lewis Brunt convertendo um cruzamento de Rhian Brewster para sua própria rede no início do segundo tempo, colocando o Sheffield United na frente.

Uma falta sobre Anis Ben Slimane na área mandou Brewster para o local, mas sua tentativa de pênalti foi defendida apenas para Louie Marsh pegar o rebote e passar pelo goleiro do Wrexham, Callum Burton, praticamente selando a vitória do United.

Jogadores do Wrexham reagem após sofrer um gol contra o Sheffield United na Copa da Liga Inglesa.

Ben Slimane marcou o quarto gol do Sheffield — seu primeiro gol pelo clube desde que chegou em 2023 — e Sebastian Revan marcou um gol de consolação para o Wrexham pouco antes do apito final.

Foram temporadas extraordinárias para o Wrexham, que foi promovido em anos consecutivos, primeiro para a League Two após a temporada 2022-23 e depois para a League One no ano passado.

O time fez um retorno vitorioso à terceira divisão do futebol inglês no sábado, derrotando o Wycombe Wanderers por 3 a 2 em sua primeira partida da League One em 20 anos.

Há uma história recente entre os dois lados, que jogaram um tenso replay da quarta rodada da FA Cup em 2023, que o Sheffield United venceu com dois gols na prorrogação. Incluindo o resultado de terça-feira, já faz 41 anos que o time galês venceu o United.