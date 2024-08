Análise do jogo Verona 3-0 Napoli (18 de agosto de 2024)

Antonio Conte tem muito trabalho a fazer.

Conte se tornou o quinto treinador do Napoli em pouco mais de um ano quando foi contratado em junho e no domingo viu seu novo time sucumbir por 3 a 0 no Hellas Verona em sua primeira partida de volta à Série A.

Dailon Livramento e Daniel Mosquera — duas vezes — marcaram em suas estreias na liga para dar ao Verona a vitória no fim de semana de abertura da temporada da liga italiana, e houve mais más notícias para o Napoli, pois eles perderam o jogador-chave Khvicha Kvaratskhelia por lesão.

O Napoli está em queda desde que Luciano Spalletti saiu no verão passado, depois de liderar o clube ao seu primeiro título em mais de 30 anos. O time do sul terminou em 10º na temporada passada e esperava muito melhor sob o comando de Conte, que levou a Juventus e a Inter de Milão ao título.

No entanto, eles empataram por 0 a 0 com o Modena, da Série B, na Copa da Itália, na estreia de Conte, avançando nos pênaltis, antes do show de horrores do segundo tempo no domingo.

O time de Conte levou a melhor nos primeiros minutos em Verona e teve chances com Matteo Politano, André-Frank Anguissa e Stanislav Lobotka antes que o time da casa quase os presenteasse com a liderança nos acréscimos do primeiro tempo.

Daniel Mosquera marcou aos 94 minutos contra o Napoli. Foto por Image Photo Agency/Getty Images

O zagueiro do Verona, Martin Frese, fez um passe lamentavelmente curto para o goleiro Lorenzo Montipò e Kvaratskhelia correu para a bola, mas Jackson Tchatchoua veio voando para um heroico carrinho de última hora.

Kvaratskhelia teve que sair imediatamente depois, aparentemente indicando que estava se sentindo tonto.

Frese fez outro passe ruim para trás momentos depois, forçando Montipò a fazer uma defesa acrobática.

O Verona voltou com um time diferente após o intervalo e Grigoris Kastanos chutou forte, rente ao poste mais distante, na primeira chance real da partida, antes de o time da casa abrir o placar quando Livramento conseguiu finalizar o cruzamento de Darko Lazović e colocar a bola no canto inferior direito.

Anguissa acertou o travessão aos 61 minutos, mas o Verona dobrou a vantagem ao ganhar a bola em uma disputa no meio-campo e Ondrej Duda tocou para o substituto Mosquera finalizar para o gol de Alex Meret aos 75 minutos.

Mosquera estava em campo há menos de dois minutos. O atacante colombiano dobrou sua contagem em paradas, pois ficou completamente sem marcação da defesa do Napoli.