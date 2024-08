Análise do jogo Wrexham 3-2 Wycombe (10 de agosto de 2024)

O Wrexham começou a temporada com vitória na League One, derrotando o Wycombe Wanderers por 3 a 2 no SToK Cae Ras no sábado.

Após duas promoções consecutivas, o Wrexham estava jogando sua primeira partida na terceira divisão da Inglaterra em 20 anos.

Com o famoso coproprietário Rob McElhenney assistindo, o Wrexham não poderia ter desejado um começo melhor. Max Cleworth colocou o time galês na frente em menos de nove minutos, acertando um voleio de curta distância após um escanteio ser desviado no primeiro poste.

Vinte minutos depois, a liderança do Wrexham foi dobrada. Ollie Palmer fez um passe inteligente para Jack Marriott na ponta da área, e o atacante controlou e finalizou com desenvoltura no voleio.

Mas o Wrexham não teve tudo do seu jeito, especialmente no segundo tempo. Duas vezes o Wycombe reduziu seu déficit para um, por meio de gols de Richard Kone e Sam Vokes, mas no intervalo o Wrexham garantiu a vitória graças a uma finalização precisa no canto superior do veterano atacante Steven Fletcher.

O time de Phil Parkinson visitará o Sheffield United na Carabao Cup na terça-feira antes de ir a Bolton para o segundo jogo da temporada da League One em 18 de agosto.