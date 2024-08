Ancelotti considera mais descanso em meio à agenda ocupada do Real Madrid

Carlo Ancelotti disse que a agenda agitada de jogos do Real Madrid nesta temporada significa que o clube está considerando dar “férias individuais” aos jogadores durante a temporada, para evitar o esgotamento.

A campanha 2024-25 do Madrid começou na quarta-feira com uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na Supercopa da UEFA, e eles começam a temporada da LaLiga fora de casa, contra o Mallorca, no domingo.

Espera-se que o clube concorra a sete troféus nesta temporada: LaLiga, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA, Supercopa da Espanha, Mundial de Clubes expandido e a nova Copa Intercontinental.

A reformulada Copa do Mundo de Clubes da FIFA está programada para estrear no próximo verão nos Estados Unidos — embora as datas e locais específicos ainda não tenham sido revelados — o que significa que a temporada de Madri pode durar 11 meses, até junho de 2025.

A Copa Intercontinental, que substitui o antigo formato anual do Mundial de Clubes, será disputada em dezembro.

“Estamos avaliando algumas coisas”, disse Ancelotti em uma coletiva de imprensa no sábado. “Os jogadores precisam descansar, precisam de férias. Estamos pensando que durante a temporada poderíamos dar aos jogadores férias individuais por uma semana.

Vinícius Júnior pode ter um descanso extra do Real Madrid em meio à agenda lotada do clube. Marco Steinbrenner/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

“Um jogador pode não jogar uma semana, e ir descansar com sua família. Estamos olhando para isso para os jogadores internacionais acima de tudo… Estamos avaliando isso com a equipe médica e de preparação física.”

Ancelotti citou o brasileiro Vinícius Júnior como exemplo de um jogador cujo calendário pode exigir uma pausa adicional não programada durante a temporada.

“Digamos que Vinícius vá embora com a seleção, jogue duas vezes e, quando retornar, em vez de jogar uma partida da liga, ele descanse, perca três ou quatro dias e volte depois”, disse Ancelotti. “É a única maneira.

“Normalmente, um jogador que joga duas partidas pela seleção volta, treina, talvez não jogue, mas fique no banco. Acho que temos que parar com isso, dar a eles três ou quatro dias de descanso e depois voltar.”

Ancelotti disse que ficou impressionado com o impacto do novo contratado Kylian Mbappé no Madrid até agora, depois que ele marcou em sua estreia contra a Atalanta.

“Como todos os novos jogadores que chegam ao Real Madrid, todos tentam fazê-los se sentirem confortáveis”, disse Ancelotti. “Um talento extraordinário chegou, e temos que ajudá-lo a se adaptar o mais rápido possível. Ele entrou bem no vestiário. Ele é muito sério, é humilde.”

Perguntaram a Ancelotti se ele gostaria de contratar um zagueiro para substituir Nacho Fernández, que foi para a Arábia Saudita no mês passado quando seu contrato expirou.

“Não, acho que o plantel está fechado”, disse ele. “Temos que esperar mais 12 dias [until the LaLiga transfer window closes]. Achamos que não precisamos de um zagueiro, porque achamos [David] Alaba se recuperará em breve, e temos jovens que podem jogar algumas partidas.”