Ancelotti: O desequilibrado Real Madrid precisa melhorar ‘rápido’

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que sua equipe “precisa melhorar rápido” depois que o empate por 1 a 1 com o Las Palmas os deixou quatro pontos atrás do líder da LaLiga, Barcelona, ​​no topo da tabela.

Alberto Moleiro colocou o Las Palmas na frente no quinto minuto, e Vinícius Júnior empatou de pênalti no segundo tempo, e o Madrid empatou pela segunda vez em três jogos do campeonato, após o empate de 1 a 1 na estreia contra o Mallorca.

Kylian Mbappé jogou os 90 minutos completos — dando nove finalizações, duas delas no alvo, para um xG (gols esperados) de 0,51 — mas não conseguiu marcar pelo terceiro jogo consecutivo.

“Foi um primeiro tempo ruim”, admitiu Ancelotti em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Foi difícil para nós encontrar o gol. Tivemos que segurar, sofrer um pouco.

“O time não estava equilibrado, não estávamos movimentando a bola rapidamente. Foi difícil para nós ganhar a bola de volta. Tudo o que aconteceu [in the draw] contra o Mallorca. Não vi uma melhora no time. Precisamos encontrar uma melhora rápido, e acho que a encontraremos.”

O campeão espanhol Madrid começou a temporada vencendo a Supercopa da UEFA — com Mbappé na súmula — antes de começar a temporada 2024-25 da LaLiga perdendo dois pontos para o Mallorca.

Eles venceram o Real Valladolid por 3 a 0 em casa no domingo e, após o empate de quinta-feira em Las Palmas, receberão o Real Betis no domingo, antes de viajar para enfrentar a Real Sociedad após a pausa internacional.

“Foi difícil para nós encontrar a solidez que tínhamos no ano passado”, disse Ancelotti. “Não podemos procurar desculpas, temos que melhorar rápido, temos outro jogo no domingo.

“Tenho que ser mais claro na estratégia em campo, para dar clareza aos jogadores. Tem sido mais difícil para nós do que pensávamos… Esses três jogos me mostraram muitas coisas que não estão indo bem.”

Ancelotti fez quatro mudanças em sua equipe contra o Las Palmas, com Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Luka Modric e Brahim Díaz entrando, sem uma melhora notável.

“O jogo é lento, não há muita mobilidade e sem a bola é difícil para nós sermos compactos”, disse Ancelotti. “Estamos deixando espaços entre as linhas. O problema é claro, temos que encontrar a solução… Quando há um problema, o treinador tem que assumir a responsabilidade.”

O italiano também insistiu que o Madrid não buscará reforços antes do fechamento da janela de transferências na sexta-feira, dizendo que “o elenco está fechado”.