Lewis Hamilton se classificou em quinto na Hungria após vencer o Grande Prêmio da Grã-Bretanha há duas semanas. Vince Mignott/MB Media/Getty Images

MONZA, Itália — O adolescente italiano Andrea Kimi Antonelli substituirá Lewis Hamilton na Mercedes em 2025, confirmou a equipe no sábado.

Antonelli, 18 anos, formado na academia júnior da Mercedes, foi escolhido a dedo pelo chefe da equipe, Toto Wolff, para assumir a vaga deixada pelo heptacampeão mundial Hamilton quando ele se juntar à Ferrari.

A identidade do companheiro de equipe de George Russell não estava clara desde que a mudança de Hamilton para a Ferrari foi confirmada no início do ano, embora Antonelli tenha surgido como o favorito nos últimos meses.

No sábado, antes do Grande Prêmio da Itália em Monza, a Mercedes fez seu anúncio.

“George provou que é um dos melhores pilotos do mundo. Ele não é apenas rápido, consistente e determinado, mas também se tornou um forte líder dentro da equipe. Kimi tem consistentemente mostrado o talento e a velocidade necessários para competir no topo do nosso esporte”, disse Toto Wolff em uma declaração.

“Sabemos que será outro grande passo, mas ele nos impressionou em seus testes de F1 este ano e o apoiaremos em cada passo do caminho no processo de aprendizado. Em George, ele tem um companheiro de equipe experiente com quem pode aprender e aprimorar sua arte. Estou confiante de que ambos contribuirão muito enquanto continuamos a construir impulso e lutar na frente do grid.”

Antonelli teve um início auspicioso na F1: o italiano assumiu o carro de Russell no primeiro treino, mas rodou e bateu na barreira depois de apenas cinco voltas, encerrando sua sessão de forma precoce e embaraçosa.

Andrea Kimi Antonelli sofreu um acidente no primeiro treino do Grande Prêmio da Itália depois de substituir George Russell. Kym Illman/Getty Images

No entanto, o incidente pouco fez para dissuadir Wolff sobre a decisão.

Wolff adiou a decisão sobre a substituição de Hamilton enquanto perseguia o atual campeão mundial Max Verstappen.

Wolff se encontrou com o pai de Verstappen, Jos, e o agente Raymond Vermeulen durante as férias de verão, mas esfriou a abordagem ao piloto da Red Bull por enquanto.