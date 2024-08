Andrea Pirlo é demitido do cargo de técnico da Sampdoria após 1 temporada

Andrea Pirlo foi demitido do cargo de técnico da Sampdoria após pouco mais de uma temporada no comando, informou o clube da Série B na quinta-feira.

A Sampdoria começou a temporada com um empate e duas derrotas, ficando na penúltima posição da tabela.

Pirlo, que venceu a Copa do Mundo como jogador pela Itália em 2006, teve uma passagem de um ano como técnico da Juventus em 2020-21, depois de treinar brevemente o time sub-23.

Andrea Pirlo durou pouco mais de um ano no comando da Sampdoria. Ivan Romano/Getty Images

Depois de deixar a Juventus, Pirlo assumiu o comando do clube turco Fatih Karagümrük em 2022, mas novamente passou apenas um ano no comando.

O técnico de 45 anos foi nomeado técnico da Sampdoria em junho de 2023 com a tarefa de guiar o clube de volta à Série A após o rebaixamento da primeira divisão da Itália na temporada anterior.

No entanto, a Sampdoria terminou em sétimo na classificação da Série B antes de ser eliminada pelo Palermo na fase preliminar dos playoffs de promoção.

Apelidado de “o maestro” por suas habilidades de passe, Pirlo também venceu a Série A seis vezes como jogador — duas vezes com o AC Milan e quatro vezes com a Juventus. Ele venceu a Champions League duas vezes com o Milan.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.